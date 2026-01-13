Noticias

Starlink ofrece servicio gratuito de internet en Irán, en medio de protestas, afirman activistas

Starlink ofrece servicio de internet gratis en Irán, luego de que el gobierno cortó la comunicación, según activistas.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Protestas en Irán han dejado más de 2 mil muertos

El proveedor de internet satelital Starlink ahora ofrece servicio gratuito en Irán, dijeron activistas este miércoles 13 de enero.

Mehdi Yahyanejad, activista residente en Los Ángeles que ayudó a introducir las unidades en Irán, declaró a The Associated Press que el servicio gratuito ya había comenzado. Otros activistas también confirmaron en mensajes en línea que el servicio era gratuito.

“Podemos confirmar que la suscripción gratuita para terminales Starlink está completamente operativa”, declaró Yahyanejad.

La probamos con una terminal Starlink recién activada en Irán


Starlink ha sido la única forma que tienen los iraníes de comunicarse con el mundo exterior desde que las autoridades cerraron Internet el jueves por la noche cuando las protestas en todo el país aumentaron y comenzaron una sangrienta represión contra los manifestantes.

La propia Starlink no reconoció inmediatamente la decisión.

