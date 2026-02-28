Israel Israel revela la identidad de altos mandos "eliminados" del régimen de Irán Entre los mandos iraníes que han sido eliminados se encuentran el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí; entre otras figuras de alto nivel.

Video Impactantes imágenes de los ataques militares ejecutados por EEUU e Israel en contra de Irán

El Portavoz de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel anunció que altos mando del régimen de Irán "han sido eliminados".

El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

El portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó en un video que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.

דובר צה"ל מודיע: חוסלה צמרת ההנהגה הביטחונית של משטר הטרור האיראני



לכל הפרטים:👇https://t.co/2jrP9rEaUg pic.twitter.com/JePKoRDInB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 28, 2026