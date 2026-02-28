latinos en Estados Unidos Irán dice haber atacado bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes expresó que cualquier base que apoye a Israel “será su objetivo”

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

Este sábado 28 de febrero, Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait; de igual manera, amenazó con atacar de nuevo.

Según la agencia iraní Mehr, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes expresó que cualquier base que apoye a Israel “será su objetivo”.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en donde se tenía como objetivo todo Irán, aunque en un inicio parecían que eran coordinados para las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei.

A través de un video que subió, el presidente Donald Trump le dijo a los iraníes que, cuando terminen, tomen su gobierno, ya que “será suyo” y que sería su única oportunidad en generaciones.

“Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron”, expresó el mandatario estadounidense.

¿Qué dijo Israel?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó que la operación que había hecho con Estados Unidos creará condiciones para que el pueblo de Irán tome el mando de su país.

Israel también comentó que la operación fue amplia y coordinada y que los ejércitos de ambos países ya tenían meses planeándola.

¿Qué respondió Irán?

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní advirtió que ha llegado el momento de “defender a la patria y enfrentar el asalto militar del enemigo”.

¿Se justificó Trump?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el presidente Donald Trump se justificó diciendo que Irán ha continuado con su programa nuclear y que pensaban desarrollar misiles que pudieran llegar a Estados Unidos.

También afirmó que podría haber bajas, pero apuntó que eso ocurría en la “guerra”.