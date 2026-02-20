EE.UU. ¿Trump contempla un ataque contra Irán? Presidente manda mensaje ante falta de acuerdo nuclear El presidente Donald Trump afirmó este viernes que está "considerando" ataques limitados contra Irán, mientras la República Islámica trabaja en presentar una propuesta de acuerdo dentro de las negociaciones entre ambos países sobre el programa nuclear iraní.

Video ¿EEUU al borde de la guerra con Irán? Donald Trump lanza nuevas presiones contra Teherán

El presidente Donald Trump dijo este viernes desde la Casa Blanca que está "considerando" ordenar ataques limitados contra Irán, dentro de la tensión entre ambos países por la negociación de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Trump fue preguntado por un reportero sobre la opción de los ataques limitados, a lo que contestó: "supongo que puedo decir que estoy considerándolo". Y poco después añadió que mejor para Irán que "negocien un trato justo".

Tras las conversaciones entre ambos países enemigos a principios de semana, Trump dijo darse "diez" a "quince días" para decidir si era posible llegar a un acuerdo o recurre a la fuerza.

Este mismo viernes, más temprano, el canciller iraní Abás Araqchi negó que haya "un ultimátum" y expresó que "discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes", en la televisión estadounidense MS NOW.

La estimación del diplomático es que Teherán espera tener un borrador de acuerdo para enviar a Washington "dentro de los próximos dos o tres días".

EEUU e Irán reanudaron el diálogo desde principios de mes, y desde entonces ha habido dos rondas de negociaciones para intentar limar diferencias. Esto no ha impedido que los dirigentes de ambos países crucen amenazas en medio de una escalada militar.

"Estamos preparados para la diplomacia y estamos preparados para la negociación tanto como lo estamos para la guerra", declaró Araghchi el viernes.

Teherán ha insistido durante mucho tiempo en que cualquier negociación debe centrarse únicamente en su programa nuclear y que no ha estado enriqueciendo uranio desde los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado mes de junio contra las instalaciones nucleares iraníes.

Trump dijo en ese momento que los ataques habían "destruido" las instalaciones nucleares de Irán, pero se desconoce el daño exacto, ya que Teherán ha prohibido el acceso a los inspectores internacionales.

Irán también ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. Estados Unidos y otros países sospechan que su objetivo es desarrollar armas.

Los activos militares de EEUU en el Medio Oriente

Estados Unidos ha desplegado en la región un importante dispositivo militar naval y aéreo, primero en reacción a la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales en Irán y posteriormente para obtener un acuerdo.

Este mismo viernes, el portaaviones USS Gerald R. Ford de EEUU, el más grande del mundo, ingresó al mar Mediterráneo, en ruta hacia el Medio Oriente desde el Caribe, donde acompañó un despliegue naval y aéreo con el cual Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro.

El USS Gerald Ford también realizó operaciones contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas de muertos. Va acompañado en su grupo de ataque por tres destructores.

Asimismo, el portaaviones "USS Abraham Lincoln" se encuentra en aguas del Mediterráneo desde fines de enero. En total, Washington contará en la zona con 17 buques de guerra: dos portaaviones, doce destructores y tres buques de combate costeros.

En cuanto al poder aéreo, además de las decenas de aviones caza a bordo de los portaviones, se enviaron otros de tipo furtivo F-22 Raptor y F-35 Lightning, aviones de combate F-15 y F-16, y aviones cisterna KC-135 necesarios para sostener sus operaciones.

Estados Unidos también reforzó sus defensas antiaéreas en tierra, y tiene desplegados numerosos barcos destructores lanzamisiles guiados, que proporcionan defensa aérea en el mar.

Aunque no se prevé que fuerzas terrestres participen en acciones ofensivas contra Irán, Estados Unidos mantiene a decenas de miles de efectivos militares en bases de Oriente Medio potencialmente vulnerables a un contraataque.

Teherán lanzó misiles contra una base estadounidense en Catar después de que Washington atacara tres instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, pero fueron derribados por las defensas antiaéreas.

Resistencia en el Congreso a acciones militares

Los comentarios de Trump han recibido críticas por parte de algunos legisladores, quienes afirman que el presidente debería obtener la aprobación del Congreso antes de cualquier ataque.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, declaró el viernes que ha presentado una resolución sobre los poderes bélicos que exigiría ese paso. Aunque no tiene posibilidades de convertirse en ley, en parte porque el propio Trump tendría que firmarla, recientemente ha surgido un consenso bipartidista entre los senadores que forzaron votaciones sobre resoluciones anteriores sobre la acción militar en Venezuela.

Ninguna de esas resoluciones fue aprobada, pero lograron mostrar cómo los legisladores están preocupados por algunas de las agresivas maniobras de política exterior de Trump.

"Si algunos de mis colegas apoyan la guerra, entonces deberían tener el valor de votar a favor de ella y rendir cuentas ante sus electores, en lugar de esconderse bajo sus escritorios", dijo Kaine en un comunicado.

