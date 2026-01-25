Noticias Irán revela mural advirtiendo represalias hacia EEUU si lanza un ataque militar La problemática entre ambos países se ha visto afectada por las muertes de los manifestantes nacionales y miles de personas arrestadas

Un mural fue revelado en la plaza central de Teherán el domingo 25 de enero, en donde se puede apreciar una advertencia directa de Irán a Estados Unidos para que no intente un ataque militar.

La problemática entre ambos países se ha visto afectada por las muertes de los manifestantes nacionales y miles de personas arrestadas .

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con intervención militar si continuaba con las ejecuciones masivas de los manifestantes pacíficos.

Trump afirma que Irán frenó las muertes

Después de la amenaza, el mandatario estadounidense afirmó que Teherán había frenado las ejecuciones de unos 800 manifestantes arrestados.

Sin embargo, el procurador iraní calificó dicha afirmación como falsa.

Hasta el momento, Donald Trump ha indicado que mantiene sus opciones abiertas, mencionando que cualquier acción militar haría que los pasados ataques de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes parecieran insignificantes.

¿De qué es el mural?

La pintura muestra a varios aviones dañados en la cubierta de vuelo de un portaaviones; lleva el lema: "Si siembras el viento, cosecharás la tempestad".

La revelación del mural en la Plaza Enghelab se produce mientras el portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra que lo acompañan se dirigen hacia la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los barcos se están moviendo "por si acaso" decide tomar medidas.

La Plaza Enghelab se utiliza para reuniones convocadas por el Estado, y las autoridades cambian su mural según las ocasiones nacionales.

El sábado 24 de enero, el comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní advirtió que su fuerza está "más lista que nunca, con el dedo en el gatillo".

¿Por qué hay protestas en Irán?

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país. Fueron enfrentadas con una violenta represión por parte de la teocracia iraní, que no tolera la disidencia.

El número de muertos reportado por activistas ha seguido aumentando desde el final de las manifestaciones, a medida que la información se filtra a pesar de un apagón de internet de más de dos semanas, el más completo en la historia de Irán.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos informó el domingo que el número de muertos es de 5.459, con la expectativa de que aumente. Afirma que más de 40.800 personas han sido arrestadas.

El número de manifestantes muertos se supera en décadas pasadas

Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores y dependen de una red de activistas en Irán para verificar las muertes. Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios allí en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de Irán de 1979. The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente el número de muertos.