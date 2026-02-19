Armas nucleares Diplomacia de las cañoneras: EEUU e Irán muestran músculo, mientras el diálogo nuclear pende de un hilo Los movimientos de buques de guerra y aviones estadounidenses adicionales no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan a Trump la capacidad de llevarlo a cabo si así lo decide.

Video Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

Irán y Estados Unidos recurrieron este jueves 19 de febrero 2026 a la diplomacia de cañoneras mientras las conversaciones nucleares entre los dos países penden de un hilo, con Teherán realizando maniobras con Rusia y los estadounidenses acercando otro portaaviones al Medio Oriente. Todo esto en un momento en que, según reportes de varios medios, EEUU estaría preparado para atacar a la nación persa.

Los ejercicios iraníes y la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la embocadura del mar Mediterráneo subrayan las tensiones entre Teherán y Washington. A principios de semana, Irán inició también maniobras que incluyeron fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

PUBLICIDAD

Los movimientos de buques de guerra y aviones estadounidenses adicionales no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan al presidente Donald Trump la capacidad de llevarlo a cabo si así lo decide. Hasta ahora ha evitado atacar a la República Islámica tras fijar como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, al tiempo que volvió a entablar conversaciones nucleares con el país, reanudando un proceso que se había visto interrumpido por la guerra entre Irán e Israel en junio.

“Si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede ser necesario que Estados Unidos use Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford, a fin de erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”, escribió Trump en su red social, Truth Social, en un intento por presionar a Reino Unido acerca de sus planes para resolver el futuro de las islas Chagos con Mauricio.

Por su parte, Irán lidia con el descontento interno tras la represión de las protestas, mientras los dolientes celebran ceremonias en honor a los fallecidos 40 días después de su muerte a manos de fuerzas de seguridad. En algunos de esos actos se escucharon gritos contra el gobierno a pesar de las amenazas de las autoridades.

¿EEUU está preparado para atacar Irán?

Irán recalcó este jueves que "ningún país" puede privarlo del "derecho" al enriquecimiento nuclear, a pesar de que Estados Unidos ve "muchos motivos" para atacar a la República Islámica y varios medios estadounidenses afirman que de hecho el ejército ya está preparado para hacerlo.

PUBLICIDAD

CNN y CBS informaron el miércoles que el ejército estadounidense está preparado para lanzar ataques contra Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente aún no ha tomado una decisión.

Citando funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The Wall Street Journal asegura que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, "todas ellas diseñadas para maximizar el daño", incluyendo una campaña para "matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay "muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán".

Pero las amenazas no parecen amedrentar al gobierno de los ayatolás.

"El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología", declaró el jefe de energía atómica de Irán, Mohamad Eslami, en un video publicado en medios locales.

Irán realiza maniobras con Rusia

En los ejercicios de este jueves, fuerzas iraníes y marinos rusos llevaron a cabo operaciones en el golfo de Omán y el océano Índico, reportó la agencia noticiosa estatal iraní IRNA. Las maniobras están orientas a “mejorar la coordinación operativa, así como al intercambio de experiencias militares”, añadió.

China se había sumado al ejercicio 'Cinturón de Seguridad' en años anteriores, pero no hubo confirmación de su participación esta vez. En los últimos días se vio en un puerto militar de la ciudad iraní de Bandar Abbas un buque que parecía ser una corbeta rusa de la clase Steregushchiy.

PUBLICIDAD

Irán también emitió una aviso a los pilotos en la región sobre disparos de cohetes, lo que sugiere que planeaban lanzar misiles antibuque durante el ejercicio.

Además, los datos de seguimiento mostraron que el Ford estaba frente a la costa de Marruecos, en el océano Atlántico, al mediodía del miércoles, lo que significa que el portaaviones podría pasar por Gibraltar y posiblemente posicionarse en el Mediterráneo oriental junto con los destructores de misiles guiados que lo acompañan.

Situar el portaaviones en esa zona podría permitir a las fuerzas estadounidenses contar con aeronaves adicionales y una mayor capacidad antimisiles para, potencialmente, proteger a Israel y Jordania si estallara un conflicto con Irán. El Pentágono ya desplegó buques de guerra allí durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza para protegerse del fuego iraní.

Consignas antigubernamentales en ceremonias fúnebres

Las ceremonias fúnebres por los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas del mes pasado también se han incrementado. Los iraníes suelen conmemorar la muerte de un ser querido 40 días después de que se produzca. Tanto testigos como videos en redes sociales mostraron homenajes en el enorme cementerio Behesht-e Zahra de Teherán. En algunos, los asistentes corearon consignas contra la teocracia mientras entonaban canciones nacionalistas.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en el histórico Gran Bazar de Teherán. En un primer momento estuvieron motivadas por el colapso de la moneda iraní, el rial, y luego se extendieron por todo el país. Las tensiones estallaron el 8 de enero, con las manifestaciones convocadas por el príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi.

PUBLICIDAD

El gobierno de Irán ha ofrecido solo un reporte de fallecidos por la violencia, con 3,117 personas. La Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en Irán, sitúa la cifra de víctimas mortales en más de 7,000, y se teme que pueda ser mucho mayor.

Con información de AP y AFP.

Mira también: