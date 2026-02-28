Estados Unidos de América

Donald Trump anuncia campaña militar masiva de EEUU contra Irán para derrotar a su ejército

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dio detalles del ataque contra Irán

N+ Univision
Este sábado 28 de febrero, el presidente Donald Trump expresó que Estados Unidos había lanzado una " campaña militar masiva" contra Irán para derrotar a su ejército y eliminar su programa nuclear.

A través de un video que publicó en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense comentó que el objetivo de su gobierno era defenderlos de amenazas inminentes y que las actividades de Irán ponían en peligro a Estados Unidos.

El mandatario dijo una serie de atentados por parte de Irán contra los estadounidenses desde 1979 y mencionó que el régimen iraní ha sido una amenaza durante 47 años.

Pidió al pueblo iraní que, cuando acaben los ataques, tomen el control de su gobierno.

También recalcó que durante años han pedido ayuda de Estados Unidos y que ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que él hizo esta madrugada.

Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora”, dijo.

Bajas estadounidenses

Donald Trump comentó que han tomado todas las medidas para minimizar el riesgo para el personal estadounidense, pero que es probable que se pierdan vidas de “héroes estadounidenses”, porque Irán busca matar.

“Eso ocurre a menudo en la guerra”, expresó.

Sin embargo, dijo que eso no lo hacían por el presente, sino por el futuro.

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

Trump pide al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que deje sus armas

Según el mandatario, la campaña militar de Estados Unidos estaba dirigida a los misiles de Irán y sus grupos representantes.

Además, les pidió a los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas iraníes y la policía que a los que dejen sus armas tendrán inmunidad total, pero si no lo hacen, enfrentarán la muerte segura.

Israel ataca sistemas de defensa de Irán

A través de la cuenta de X de las Fuerzas de Defensa de Israel, compartieron que completaron un ataque contra los múltiples sistemas de defensa estratégica del régimen iraní, el cual incluía un avanzado sistema SA-65 en la zona de Kermanshah, en el oeste de Irán.


ALM

Estados Unidos de AméricaIsrael

