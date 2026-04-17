Noticias

ICE libera a la mujer francesa de 86 años que vino a casarse a EEUU con un amor de juventud y acabó detenida

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó que la ciudadana, identificada como Marie-Thérèse Ross-Mahé, ya se encuentra en territorio francés desde las primeras horas del día

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Todd Lyons dejará la dirección de ICE a fin de mayo, no se sabe quién lo sustituirá

Una mujer francesa de 86 años fue liberada y repatriada a su país este viernes 17 de abril de 2026, tras haber sido detenida en Alabama a inicios de mes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó que la ciudadana, identificada como Marie-Thérèse Ross-Mahé, ya se encuentra en territorio francés desde las primeras horas del día.

PUBLICIDAD

Regreso a Francia genera alivio

Durante una visita oficial a Montpellier, el canciller destacó que el retorno de la adulta mayor representa un desenlace positivo. "Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente", afirmó ante los medios de comunicación.

Más sobre Noticias

Guerra en Irán hoy | En vivo: El estrecho de Ormuz está "totalmente abierto" durante el alto al fuego, según ministro iraní
27 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy | En vivo: El estrecho de Ormuz está "totalmente abierto" durante el alto al fuego, según ministro iraní

Mundo
La niñera que era espía de la KGB: la historia de África de las Heras y el oscuro secreto que salió a la luz
3 mins

La niñera que era espía de la KGB: la historia de África de las Heras y el oscuro secreto que salió a la luz

Mundo
Guerra en Irán hoy | En vivo: El alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano ha entrado en vigor
60 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy | En vivo: El alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano ha entrado en vigor

Mundo
ONU alerta: la brecha entre países ricos y pobres se agrava
2 mins

ONU alerta: la brecha entre países ricos y pobres se agrava

Mundo
Bukele dejará que la inteligencia artificial de Google gestione la salud de El Salvador
1 mins

Bukele dejará que la inteligencia artificial de Google gestione la salud de El Salvador

Mundo
Dakota Johnson, Netanyahu, Trump, Chuck Norris, Sheinbaum y MrBeast, las personas más influyentes del 2026 en TIME
2 mins

Dakota Johnson, Netanyahu, Trump, Chuck Norris, Sheinbaum y MrBeast, las personas más influyentes del 2026 en TIME

Mundo
Por segundo año consecutivo, Claudia Sheinbaum destaca en la lista de las personas más influyentes de la revista Time
1 mins

Por segundo año consecutivo, Claudia Sheinbaum destaca en la lista de las personas más influyentes de la revista Time

Mundo
¿Quién es John Barrett?, el nuevo encargado de negocios de EEUU en Venezuela que reemplaza a Laura Dogu
2 mins

¿Quién es John Barrett?, el nuevo encargado de negocios de EEUU en Venezuela que reemplaza a Laura Dogu

Mundo
Youtuber estadounidense Johnny Somali es condenado a seis meses de prisión en Corea del Sur por escándalos y contenido ilegal
2 mins

Youtuber estadounidense Johnny Somali es condenado a seis meses de prisión en Corea del Sur por escándalos y contenido ilegal

Mundo
Tragedia escolar en Turquía: Ataque en secundaria de Kahramanmaraş deja cuatro muertos y veinte heridos
2 mins

Tragedia escolar en Turquía: Ataque en secundaria de Kahramanmaraş deja cuatro muertos y veinte heridos

Mundo

El funcionario evitó profundizar en los detalles del arresto y las condiciones de detención, aunque reconoció que el caso ha generado polémica en Francia debido a la edad de la mujer. Asimismo, recordó preocupaciones previas del gobierno francés sobre los métodos del ICE, particularmente en relación con el uso de la fuerza.

Motivos de la detención

Según autoridades estadounidenses, Ross-Mahé fue detenida por haber excedido el periodo de 90 días permitido de estancia sin visado. Sin embargo, familiares denunciaron que no fueron notificados del arresto y que se enteraron únicamente tras la intervención de funcionarios consulares franceses.

También señalaron que la mujer de más de 80 años de edad fue esposada y trasladada a un centro de detención en Luisiana, situación que incrementó la controversia en torno al caso.

Gestiones diplomáticas

Ross-Mahé se había casado en abril de 2025 con un exsoldado estadounidense, a quien conoció décadas atrás en Francia. Tras la muerte de su esposo en enero de 2026, planeaba regresar a su país una vez resueltos asuntos de herencia, pero fue detenida antes de concretarlo.

PUBLICIDAD

El consulado y el gobierno francés iniciaron gestiones diplomáticas tras conocer el caso, lo que derivó en su liberación. La situación generó debate no solo por su edad, sino también por los procedimientos aplicados, considerando que, como cónyuge de un ciudadano estadounidense, podía optar a la residencia permanente.

JICM

Video ICE realiza auditorías en lugares de trabajo
Relacionados:
NoticiasAncianosControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Estados UnidosFamilias migrantesAmorParejasdeportación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
El roomie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX