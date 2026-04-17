Noticias ICE libera a la mujer francesa de 86 años que vino a casarse a EEUU con un amor de juventud y acabó detenida El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó que la ciudadana, identificada como Marie-Thérèse Ross-Mahé, ya se encuentra en territorio francés desde las primeras horas del día



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Una mujer francesa de 86 años fue liberada y repatriada a su país este viernes 17 de abril de 2026, tras haber sido detenida en Alabama a inicios de mes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, confirmó que la ciudadana, identificada como Marie-Thérèse Ross-Mahé, ya se encuentra en territorio francés desde las primeras horas del día.

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Regreso a Francia genera alivio

Durante una visita oficial a Montpellier, el canciller destacó que el retorno de la adulta mayor representa un desenlace positivo. "Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente", afirmó ante los medios de comunicación.

El funcionario evitó profundizar en los detalles del arresto y las condiciones de detención, aunque reconoció que el caso ha generado polémica en Francia debido a la edad de la mujer. Asimismo, recordó preocupaciones previas del gobierno francés sobre los métodos del ICE, particularmente en relación con el uso de la fuerza.

Motivos de la detención

Según autoridades estadounidenses, Ross-Mahé fue detenida por haber excedido el periodo de 90 días permitido de estancia sin visado. Sin embargo, familiares denunciaron que no fueron notificados del arresto y que se enteraron únicamente tras la intervención de funcionarios consulares franceses.

También señalaron que la mujer de más de 80 años de edad fue esposada y trasladada a un centro de detención en Luisiana, situación que incrementó la controversia en torno al caso.

Gestiones diplomáticas

Ross-Mahé se había casado en abril de 2025 con un exsoldado estadounidense, a quien conoció décadas atrás en Francia. Tras la muerte de su esposo en enero de 2026, planeaba regresar a su país una vez resueltos asuntos de herencia, pero fue detenida antes de concretarlo.

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El consulado y el gobierno francés iniciaron gestiones diplomáticas tras conocer el caso, lo que derivó en su liberación. La situación generó debate no solo por su edad, sino también por los procedimientos aplicados, considerando que, como cónyuge de un ciudadano estadounidense, podía optar a la residencia permanente.

JICM