Noticias Cientos de detenidos, euforia y disturbios en calles de Francia tras título del PSG en la Champions League Más de 400 detenidos en Francia —al menos 280 de ellos en París— en los disturbios callejeros tras la victoría del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de Europa, disputada este sábado en el Puskás Aréna en Budapest, Hungria.

Video Disturbios y caos en Paris por bicampeonato del PSG en Champions League

París es de nuevo una fiesta: un año después de las accidentadas celebraciones por la primera Liga de la Champions del PSG, los hinchas del club francés salían a la calle este sábado tras el nuevo éxito —el segundo consecutivo— de sus ídolos en el gran torneo continental, en medio de un despliegue policial reforzado para limitar los disturbios que dejó más de 400 detenidos en todo el país, y 280 de ellos en la capital francesa.

Más de 22.000 agentes del orden habían sido movilizados en Francia, incluyendo 8,000 de ellos en París, después de que los actos violentos empañaran los festejos del año pasado, cuando el operativo fue con una cifra menor, 5,400 agentes y gendarmes.

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Aunado a esto, se habían tomado distintas medidas como la suspensión del servicio de tranvías en París, el cierre de varias estaciones de metro y la paralización del tráfico de autobuses en algunos lugares con el fin de minimizar los disturbios.

Según el Ministerio del Interior francés, 416 personas fueron detenidas en todo el país, incluidas 283 que fueron arrestadas en París. No quedó claro de inmediato cuántas de estas personas quedaron en prisión preventiva para ser sometidas a una investigación más profunda.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, dijo que siete agentes habían resultado heridos y calificó los disturbios de "absolutamente inaceptables".

La policía informó que una panadería y un restaurante sufrieron daños cerca del estadio Parc des Princes del PSG, donde decenas de miles de personas se reunieron en el interior para ver el partido, pero entre 4,000 y 5,000 personas merodeaban afuera con proyectiles que lanzaban contra los agentes.

Un portavoz policial indicó que unas 150 personas "intentaron entrar por una de las puertas" del estadio pero la policía las hizo retroceder.

Algunos también intentaron levantar una barricada con bicicletas de alquiler, que fue desmantelada por la policía.

Un reportero de la AFP presente en el lugar dijo que se produjeron enfrentamientos entre la policía y los aficionados cerca del estadio, y que los agentes respondieron con gas lacrimógeno cuando les lanzaron fuegos artificiales.

Entre los daños por los disturbios también se contaron al menos seis vehículos.

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Un grupo de aficionados irrumpió en la circunvalación de París, la Periférica, paralizando el tráfico durante un tiempo y lanzando bengalas, según informó un fotógrafo de la AFP.

Miles de hinchas se dirigían con sus camisetas del PSG hacia los Campos Elíseos, donde sobre las 20:30 GMT (4:00 PM ET) se congregaban ya 20.000 personas, según la policía, y a la Plaza de la República.

Ante la enorme afluencia de usuarios, la red de transportes (metro y autobuses) estaba "fuertemente impactada" en la noche del sábado, con algunas líneas detenidas "para garantizar la seguridad de viajeros y conductores".

Las tiendas de la zona tapiaron sus escaparates antes del partido para evitar que se repitieran los disturbios del año pasado, cuando unos jóvenes saquearon tiendas en los Campos Elíseos y otras calles.

El sábado se incautaron dos docenas de bengalas y unos 100 fuegos artificiales, mientras que una parada de autobús fue destruida cerca de los Campos Elíseos.

El partido también se disputó en una noche agitada en París, con la cantante Aya Nakamura actuando en el estadio nacional Stade de France, el rapero Damso en el La Defense Arena y el Abierto de Francia de tenis en pleno apogeo.

Nada más terminar el partido, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, felicitaba al club en la red social X: "¡Una nueva estrella brilla en París! Bravo al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa".

El propio Macron recibirá a los integrantes del PSG el domingo en el Palacio del Eliseo a su regreso a casa, en un domingo donde el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel, será en la tarde-noche el lugar de celebración con una previsión de casi 100.000 hinchas.