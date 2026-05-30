Noticias Condenan a 33 años de prisión al líder de una red binacional que explotaba y extorsionaba a menores de edad a través de redes sociales El caso de Ramanan Pathmanathan terminó con una condena de 33 años de prisión federal en Estados Unidos, cerrando una investigación binacional sobre una extensa red de explotación que se dedicaba a manipular, extorsionar y abusar de menores de edad



Video Arrestan a joven de 19 años acusado de abuso sexual infantil contra dos niñas de 12 en Washington DC

Un sofisticado esquema de engaño, manipulación y coacción digital que afectó a más de un centenar de menores de edad en el continente americano llegó a su fin en los tribunales de Estados Unidos. El 27 de mayo de 2026, Ramanan Pathmanathan, un ciudadano canadiense de 40 años y residente de Toronto, fue condenado a 33 años de prisión federal en Washington.

La sentencia pone fin a una investigación binacional sobre una de las redes de explotación digital más amplias detectadas en los últimos años. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ, por sus siglas en inglés), el hombre operaba mediante identidades falsas creadas en plataformas de redes sociales para captar, manipular y extorsionar a menores de edad.

PUBLICIDAD

Detrás de la condena contra Pathmanathan se encuentra una serie de abusos y crímenes cometidos contra víctimas de hasta seis años de edad, a quienes el acusado habría explotado aprovechándose del anonimato y alcance que ofrece internet.

Antes de morir, agente del FBI destapó a Pathmanathan

La desarticulación de esta red comenzó gracias a la intervención de la agente especial del Buró Federal de Investigaciones ( FBI) Kenya Merritt, quien detectó los primeros indicios de la operación en el estado de Texas. A través del rastreo de perfiles digitales, la investigadora impulsó la apertura del expediente internacional al encontrar que el alcance de los abusos se extendía por todo Estados Unidos y posteriormente hacia otros países.

A pesar de su disciplina profesional, a la agente Merritt le diagnosticaron cáncer de pulmón tras haber estado expuesta a fosas de quema de residuos tóxicos durante un despliegue antiterrorista de seis meses en Irak en el año 2010.

Aunque la investigadora inició y estructuró las bases de este caso para buscar justicia para cientos de víctimas en varios países, el avance de su enfermedad impidió que presenciara la conclusión del juicio, dejando un legado metodológico fundamental para que su equipo de la oficina de Houston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas concluyeran la indagatoria.

“Brett”: Modus operandi de Ramanan Pathmanathan

Los análisis técnicos revelaron que el implicado operaba desde la casa de sus padres en Toronto, donde combinaba su actividad como jugador de póker en línea con la administración de perfiles falsos.

PUBLICIDAD

El alcance de las operaciones se incrementó significativamente durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, aprovechando la permanencia de los estudiantes en sus hogares. Según las investigaciones del Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas, Pathmanathan utilizaba desde marzo de 2014 una lista específica de alias con variaciones del nombre "Brett" para evadir los controles de seguridad en Instagram y Facebook Messenger.

Entre las cuentas detectadas por los investigadores se encontraban los usuarios Brett Barr, _.brett_forever_12345._, 0,098, _.mlg_gamer_.321, mlgg.ggamer ._, bretss.spam .098, _____bretts__spam_, _brett_gamer_, Spam de _gamer_brett, _spam_brett_, entre muchas más que han detectado las autoridades.

El acusado simulaba ser un adolescente de 17 años originario de Nueva Jersey y captaba a menores de entre 11 y 17 años, registrándose también casos de víctimas de hasta seis años de edad.

Animales y familiares: obligaba a niños a realizar actos explícitos

Una vez establecido el contacto, coaccionaba a los menores para realizar actos explícitos como que mostraran sus genitales y que mantuvieran relaciones sexuales con animales, hermanos y otros familiares durante videollamadas que grababa sin su consentimiento; a los menores les enviaba imágenes de adultos realizando actos sexuales para mostrarles cómo hacer lo que les pedía.

Si las víctimas intentaban bloquear sus cuentas, utilizaba el material para presionarlas bajo amenazas de difusión; el canadiense mantenía un registro detallado en su ordenador con nombres, edades y seguidores de cada afectado, de acuerdo con el DOJ.

PUBLICIDAD

Depredador digital debe pagar 3,000 dólares por víctima

La detención inicial del implicado ocurrió en Canadá el 10 de marzo de 2021 a cargo del Servicio de Policía de Toronto. El 27 de octubre de 2022, la justicia canadiense lo declaró culpable por delitos de la misma naturaleza, imponiéndole una sanción de 12 años de prisión. Durante ese proceso, las declaraciones de impacto de los familiares hicieron constar la humillación de los menores al descubrir que el supuesto adolescente tenía en realidad una edad similar a la de sus padres, detallando el trauma de las víctimas al percatarse del engaño.

Para enfrentar los cargos pendientes en territorio estadounidense, la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia gestionó una extradición temporal. El 3 de diciembre de 2025, el acusado fue trasladado a Estados Unidos, donde permaneció encarcelado hasta que formalizó una declaración de culpabilidad el 30 de enero de 2026 ante el juez principal James E. Boasberg por los cargos de producción de material explícito infantil y coacción de un menor.

La resolución dictada por el tribunal de distrito de los Estados Unidos establece que la condena de 396 meses de cárcel se cumplirá de manera consecutiva a los 12 años que el sentenciado purga actualmente en el sistema penitenciario canadiense. La fiscal federal encargada del caso, Jeanine Ferris Pirro, y el fiscal general adjunto, A. Tysen Duva, detallaron que el fallo judicial incluye también una orden de 10 años de libertad condicional supervisada una vez que concluya el periodo de internamiento, el registro obligatorio en el padrón de delincuentes y el pago de indemnizaciones económicas de al menos 3,000 dólares por víctima.

PUBLICIDAD

La resolución cierra un extenso litigio internacional conducido bajo las directrices del programa federal Proyecto Infancia Segura con el apoyo de la Oficina de Operaciones de la Corona del Ministerio del Fiscal General de Canadá, la fiscal adjunta Karen Shinskie y la abogada litigante Kaylynn Foulon.

Más de una década de impunidad digital

Este 2026 finaliza más de una década de impunidad digital, desvelando la frialdad de un depredador que, oculto tras la pantalla en la comodidad del hogar de sus padres, destruyó metódicamente la inocencia de casi doscientos niños indefensos.

La perversidad de su método, que combinaba el engaño cronológico con la crueldad de obligar a menores de apenas seis años a realizar actos degradantes bajo amenazas de exhibición pública, expone la vulnerabilidad extrema de la infancia en la era digital.