Guerra El drama de los matrimonios infantiles: niñas son casadas para sobrevivir entre hambre, desplazamiento y el miedo provocado por la guerra en Gaza En campamentos improvisados donde escasean los alimentos y la seguridad, algunas familias ven el matrimonio de sus hijas adolescentes como una forma de supervivencia. La agencia de información Associated Press realizó un recorrido por el mundo de los matrimonios infantiles en la zona de Gaza

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Majda estaba en la indigencia. Su esposo y su hijo mayor habían muerto en ataques aéreos israelíes. Vivía en una tienda de campaña destartalada en Gaza, infestada de ratas y con el hedor de las aguas residuales. No podía mantener a sus hijos y temía que sus hijas fueran acosadas al ir a la letrina comunitaria en un campamento con cientos de desconocidos.

Así que tomó una decisión de la que ahora se arrepiente profundamente. Casó a sus hijas de 13 y 14 años con hombres que les prometieron seguridad y apoyo.

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“Creía que los estaba protegiendo”, dijo. “El miedo me estaba matando”.

Según expertos y datos oficiales, la devastación causada por la campaña israelí en Gaza ha contribuido al aumento de matrimonios de niñas. Con casi toda la población desplazada de sus hogares, la mayoría viviendo en campamentos precarios y dependiendo de la ayuda humanitaria, algunos padres han buscado estabilidad económica para sus hijas adolescentes casándolas. Para las chicas, significa la pérdida de su infancia y su futuro, y, a menudo, embarazos peligrosos. Para las hijas de Majda, significó un abuso físico espantoso.

El matrimonio infantil estaba disminuyendo antes de la guerra

Antes de la guerra, el matrimonio infantil había ido disminuyendo paulatinamente en Gaza, según la Oficina Central de Estadística palestina. En 2022, según el último recuento publicado por la oficina, el 17,8% de los matrimonios involucraron a una niña menor de 18 años, una cifra inferior al más del 22% registrado en 2015.

La edad mínima legal para contraer matrimonio en Gaza es de 17 años, con algunas excepciones permitidas; la ONU y la mayoría de las organizaciones humanitarias clasifican los matrimonios de niñas menores de 18 años como matrimonios precoces. Esa tendencia parece haberse revertido.

Tras una solicitud de Associated Press, el Tribunal Supremo de la Sharia en Gaza, donde se registran los matrimonios, recabó datos de sus empleados. Según sus cifras, el 20,6% de los 35.474 matrimonios registrados en 2024 y 2025 involucraron a una niña menor de 18 años, incluyendo 627 matrimonios de niñas menores de 15 años.

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La cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchos matrimonios no se registraron durante el caos de la guerra, afirmó Amal Siyam, directora del Centro de Asuntos de la Mujer en Gaza. El número de contratos matrimoniales registrados por los tribunales disminuyó un 35 % en 2024, el primer año completo después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

La AP entrevistó a seis niñas de Gaza que se casaron entre los 13 y los 16 años, así como a sus padres, con la condición de que no se revelaran sus nombres completos debido a la gran sensibilidad del tema. La AP no identifica a las víctimas de violación. Majda accedió a ser identificada únicamente por su nombre de pila.

Todos los padres dijeron que, de no haber sido por la guerra, jamás habrían recurrido a casar a sus hijas tan jóvenes.

(AP Illustration / Peter Hamlin) Imagen AP Illustration / Peter Hamlin/AP Photo/AP Illustration / Peter Hamlin

Una madre está paralizada por el dolor

Tras la muerte de su marido y su hijo en huelgas separadas en abril de 2024, Majda cayó en una profunda depresión.

Suplicó a los médicos que le dieran sedantes, que la mantenían dormida durante días. No podía cuidar de sus hijas en su tienda de campaña improvisada junto al mar, azotada por el viento, el frío y la lluvia en invierno. Los comedores sociales, de los que dependían para alimentarse, eran escasos e irregulares.

“Quedé completamente conmocionada por dentro”, dijo Majda.

Dos hermanos de veintitantos años, pertenecientes a una familia que había sido vecina suya en la ciudad de Gaza antes de que todos se vieran obligados a huir, le pidieron casarse con sus hijas.

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Majda, que se casó a los 14 años, no quería que sus hijas corrieran la misma suerte. Pero su padre se unió a la familia de los hermanos e insistió en que era la única opción. Según Majda, le prometieron que podían firmar los contratos matrimoniales, pero que esperarían hasta después de la guerra para que las niñas se fueran a vivir con sus maridos.

“No estaba en mis cabales, todavía no estoy en mis cabales”, dijo Majda. “No sé cómo pude aceptar esto”.

La hija mayor de Majda, que tenía 14 años en aquel entonces, no quiso aceptar.

"Me sentía perdida", dijo la hija. "Pensaba que si me casaba, alguien se haría responsable económicamente de mí… me arrepentí muchísimo", comentó.

El matrimonio se considera una forma de aliviar la carga familiar

La mayoría de las chicas que hablaron con la AP dijeron que sus padres no las obligaron a casarse, pero sentían el deber de aliviar la carga de sus familias.

Al casarse, se las contaba junto con sus maridos como una familia aparte para recibir ayuda de los grupos de socorro, en lugar de estar incluidas en la asignación de sus padres. Varias chicas también dijeron que, dado que las escuelas cerraron en su mayoría durante la guerra, no veían ninguna esperanza de continuar sus estudios.

Una joven contó que ella, sus padres y sus siete hermanos fueron desplazados más de 25 veces durante la guerra. Su padre se oponía rotundamente al matrimonio precoz y quería que ella ingresara en la universidad. Pero la familia estaba tan desesperada que él aceptó a un pretendiente.

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Dijo que también estaba de acuerdo. Tenía 16 años.

“No podía perdonarme por haber tomado parte de la poca comida que tenía mi familia”, dijo. También le preocupaba que ella y sus hermanos se quedaran sin apoyo si sus padres morían en un ataque aéreo. Ahora, con 17 años, estaba embarazada de cinco meses cuando habló con la AP.

Otra joven también mencionó los múltiples desplazamientos de su familia, que agotaron el poco dinero que tenían. Cuando se refugiaban en un hospital de Khan Younis, un hombre de 25 años que se hospedaba allí le pidió matrimonio. Ella, que entonces tenía 17 años, dijo que aceptó.

“Sentía que el matrimonio era la única forma de recuperar la normalidad en mi vida”, dijo.

La ley en Gaza permite excepciones a la edad mínima de 17 años con el consentimiento de los padres y la autorización de un juez. El Tribunal Supremo de la Sharia tiene normas que prohíben a los funcionarios judiciales aprobar excepciones para menores de 14 años y siete meses.

Pero a veces los padres llegan a acuerdos informales sin registrar oficialmente el matrimonio. Dos madres que hablaron con la AP lo hicieron, una de ellas después de que un funcionario se negara a registrarla porque su hija tenía 14 años.

En Cisjordania, territorio ocupado por Israel, la Autoridad Palestina fijó en 2019 la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, y desde entonces los matrimonios precoces se han reducido drásticamente hasta situarse en torno al 5%, según las estadísticas oficiales.

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Siyam afirmó que, en épocas de desplazamientos masivos durante los conflictos con Israel, algunos palestinos han visto en el matrimonio una forma de brindar estabilidad a sus hijas. «Las guerras y los conflictos propician un retorno a tradiciones más conservadoras», añadió.

Según Siyam, las jóvenes que se casan son más vulnerables a la violación y la violencia, incluyendo el abuso por parte de sus suegros, quienes les imponen las tareas domésticas. Debido a las altas tasas de divorcio en los matrimonios precoces, "la joven termina regresando a casa con uno o dos hijos".

Algunas niñas fueron maltratadas y huyeron

Majda contó que sus suegros incumplieron su promesa y pronto exigieron que su hija mayor fuera llevada con su esposo de 23 años, que vivía en las tiendas de campaña de su familia en Deir al-Balah.

Durante los primeros diez días, la niña gritaba cada vez que su marido se acercaba. "Yo no paraba de gritar y él me pegaba", dijo la hija mayor.

Finalmente, su madre “me ató las manos por encima de la cabeza”, contó la hija. Luego, el marido la violó.

Después de eso, la amenazó repetidamente con traer a su madre para atarla si gritaba, según relató. Dijo que sufrió varias violaciones y que en una ocasión tuvieron que llevarla al hospital con una hemorragia.

Unos meses después, la familia vino a buscar a su hermana de 13 años para que se uniera a su esposo de 21 años. "No paraba de gritar que no quería casarse", recordó Majda.

La hermana menor declaró a la AP que ella también fue atada por su suegra y violada por su marido. Añadió que sufrió dos abortos espontáneos, ambos después de que su esposo la golpeara durante el embarazo.

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La hija mayor de Majda dio a luz a un hijo. Meses después, en noviembre, huyó, llevando a su hijo a cuestas durante 15 kilómetros (9 millas) hasta la tienda de su madre.

Poco después, la hermana menor también huyó de regreso a Majda. Fue entonces cuando descubrieron que estaba embarazada.

(AP Illustration / Peter Hamlin) Imagen AP Illustration / Peter Hamlin/AP Photo/AP Illustration / Peter Hamlin

Las niñas experimentaron embarazos de alto riesgo

La maternidad del hospital de Awda, en el centro de Gaza, experimentó un aumento en la tasa de embarazos adolescentes durante la guerra, según declaró el jefe de la unidad, Yasser Shaaban. Muchas sufrieron graves complicaciones de salud por quedar embarazadas a tan temprana edad, añadió.

Además, la gran mayoría sufría desnutrición, ya que las restricciones israelíes a la ayuda llevaron a la población de Gaza al borde de la hambruna en ocasiones.

Cuatro de las chicas que hablaron con la AP habían dado a luz, y todas describieron embarazos o partos peligrosos. Tres habían sufrido al menos un aborto espontáneo.

Una de ellas estuvo a punto de morir durante el parto a causa de una hemorragia grave, según contó su madre. Tenía 16 años y sufría de desnutrición severa en aquel momento.

“Estuve inconsciente durante muchos días (después del parto) y no pude tener a mi hija en brazos durante un tiempo”, dijo la niña.

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La familia se enfrentó a otra dolorosa decisión

De vuelta con su madre, las hijas de Majda estaban aterrorizadas ante la sola idea de regresar con sus maridos. En declaraciones a la AP en abril, la menor afirmó que volver sería como “morir”.

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Majda contó que su hija menor siempre había sido una niña habladora y juguetona. Pero desde que se casó, "no habla con nadie, ni con su marido ni conmigo", dijo.

Las chicas habían regresado a la escuela, pero la mayor dijo sentirse excluida y avergonzada porque era la única alumna casada y con un bebé. Se describió a sí misma como una niña que cría a un niño.

—Estoy cansada —dijo—. Quiero morirme.

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Majda estaba sometida a una fuerte presión por parte de su padre y sus suegros, quienes decían que no podía permitirse el lujo de mantener a sus hijas, al nieto y al bebé que venía en camino.

En Gaza, las mujeres pueden divorciarse de sus maridos, pero el proceso es costoso y complicado. El divorcio también conlleva un estigma, sobre todo para las mujeres, y dificultaría que las jóvenes volvieran a casarse.

Los suegros le aseguraron a Majda que sus hijas serían bien tratadas.

Sintiéndose sin otra opción, cedió. Las niñas regresaron con sus maridos, que ahora se encontraban en la ciudad de Gaza, a principios de mayo. Desde entonces, Majda no ha podido contactar con sus hijas.