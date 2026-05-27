Irán Irán ataca base militar de EEUU en represalia por ataque al sur del país, según reportes Momentos antes, Kuwait, un aliado estadounidense, dijo que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones el jueves por la mañana

Video EEUU habría lanzado nuevos ataques en Irán; también habría derribado drones de Teherán

Los Guardias Revolucionarios Iraníes atacaron una base estadounidense el jueves 28 de mayo en represalia por los ataques de Estados Unidos en el sur del país, informó el canal estatal iraní Irib.

Aunque no se proporcionaron detalles sobre la ubicación de la base, aunque Kuwait, un aliado estadounidense, dijo que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones el jueves por la mañana.

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Los Guardianes de la Revolución, un ejército de élite, señaló que el ejército estadounidense lanzó una serie de agresiones a una ubicación a las afueras del aeropuerto de Bandar Abás.

"Tras la agresión de esta mañana por parte del ejército invasor estadounidense contra una ubicación en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás utilizando proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada a las 04H50 (01H20 GMT)", dijeron los Guardianes según la cadena iraní.

No obstante, el medio no proporcionó detalles sobre la ubicación de la instalación militar, aunque Kuwait reportó que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el ejército de kuwaití no proporcionó detalles sobre qué objetivos habían sido atacados.

Kuwait fue agredido repetidamente por Irán y las milicias chiíes respaldadas por Irán en Irak durante la guerra. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

El frágil alto el fuego

En las primeras horas del jueves, tiempo local, Estados Unidos realizó strikes “de autodefensa” en el sur de Irán, cerca del Estrecho de Ormuz, contra sitios de lanzamiento de misiles y barcos iraníes que supuestamente intentaban lanzar una nueva tanda de drones contra las fuerzas estadounidenses.

Esto ocurrió mientras una delegación iraní estaba en Qatar para negociar.