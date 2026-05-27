Irán

Irán ataca base militar de EEUU en represalia por ataque al sur del país, según reportes

Momentos antes, Kuwait, un aliado estadounidense, dijo que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones el jueves por la mañana

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video EEUU habría lanzado nuevos ataques en Irán; también habría derribado drones de Teherán

Los Guardias Revolucionarios Iraníes atacaron una base estadounidense el jueves 28 de mayo en represalia por los ataques de Estados Unidos en el sur del país, informó el canal estatal iraní Irib.

Aunque no se proporcionaron detalles sobre la ubicación de la base, aunque Kuwait, un aliado estadounidense, dijo que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones el jueves por la mañana.

PUBLICIDAD

Los Guardianes de la Revolución, un ejército de élite, señaló que el ejército estadounidense lanzó una serie de agresiones a una ubicación a las afueras del aeropuerto de Bandar Abás.

Más sobre Irán

Trump dice ahora que no hay prisa para firmar un acuerdo con Irán
9 Historias
Liveblog

Trump dice ahora que no hay prisa para firmar un acuerdo con Irán

Mundo
Así los iraníes celebran sus bodas masivas pese al frágil alto el fuego entre la República Islámica y Estados Unidos
7 fotos

Así los iraníes celebran sus bodas masivas pese al frágil alto el fuego entre la República Islámica y Estados Unidos

Mundo
El portaaviones más grande del mundo regresa a EE.UU. tras guerra contra Irán y captura de Maduro
3 mins

El portaaviones más grande del mundo regresa a EE.UU. tras guerra contra Irán y captura de Maduro

Mundo
Producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz
3 mins

Producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz

Mundo
Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio
2 mins

Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio

Mundo
Cumbre Trump-Xi: Qué discutirán los dos hombres más poderosos del mundo la próxima semana en Pekín
7 mins

Cumbre Trump-Xi: Qué discutirán los dos hombres más poderosos del mundo la próxima semana en Pekín

Mundo
Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma "¡rápido!"
2 mins

Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma "¡rápido!"

Mundo
EEUU interceptó ataques de Irán contra buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y respondió bombardeando posiciones militares iraníes
2 mins

EEUU interceptó ataques de Irán contra buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y respondió bombardeando posiciones militares iraníes

Mundo
Guerra en Irán hoy: Donald Trump advierte que si Teherán no acepta el acuerdo comenzaran los bombardeos nuevamente
10 Historias
Liveblog

Guerra en Irán hoy: Donald Trump advierte que si Teherán no acepta el acuerdo comenzaran los bombardeos nuevamente

Mundo
Wall Street repunta y los precios del petróleo retroceden mientras las tensiones en la guerra entre Estados Unidos e Irán aumentan
4 mins

Wall Street repunta y los precios del petróleo retroceden mientras las tensiones en la guerra entre Estados Unidos e Irán aumentan

Mundo

"Tras la agresión de esta mañana por parte del ejército invasor estadounidense contra una ubicación en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás utilizando proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada a las 04H50 (01H20 GMT)", dijeron los Guardianes según la cadena iraní.

No obstante, el medio no proporcionó detalles sobre la ubicación de la instalación militar, aunque Kuwait reportó que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el ejército de kuwaití no proporcionó detalles sobre qué objetivos habían sido atacados.

Kuwait fue agredido repetidamente por Irán y las milicias chiíes respaldadas por Irán en Irak durante la guerra. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

El frágil alto el fuego

En las primeras horas del jueves, tiempo local, Estados Unidos realizó strikes “de autodefensa” en el sur de Irán, cerca del Estrecho de Ormuz, contra sitios de lanzamiento de misiles y barcos iraníes que supuestamente intentaban lanzar una nueva tanda de drones contra las fuerzas estadounidenses.

Esto ocurrió mientras una delegación iraní estaba en Qatar para negociar.

Irán respondió acusando a Estados Unidos de violar el alto el fuego, amenazó con represalias, mismas que lanzaron horas después al atacar una base militar, aunque no se precisó hasta el momento cuál base, se presume que fue en Kuwait.

Relacionados:
IránGuerraBombardeosmisilesDronesNoticiasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tráiler: El precio de la fama
Socias por accidente
María, me muero
Jenni
Presencias
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX