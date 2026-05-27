Noticias Uganda cierra su frontera con el Congo ante el aumento de casos de ébola Las autoridades sanitarias están teniendo dificultades para contener el brote, que según la OMS, se está propagando más rápido de lo que pueden controlar, después de que la rara variante de ébola de Bundibugyo se confirmara con semanas de retraso



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Las autoridades ugandesas ordenaron el miércoles el cierre de la frontera con la República Democrática del Congo "con efecto inmediato" debido al aumento de casos en ese país de un tipo raro de ébola y a la aparición de otros casos en Uganda.

Esta medida, que contraviene las directrices de la Organización Mundial de la Salud, puso de manifiesto el creciente temor al contagio en este país de África Oriental que, al igual que el Congo, tiene experiencia en la respuesta a brotes de ébola, pero que en esta ocasión se enfrenta a un tipo de ébola, el Bundibugyo, para el que no existen medicamentos ni vacunas aprobados.

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Un grupo de trabajo local especializado en el ébola tomó la decisión de cerrar la frontera tras un aumento en el número de trabajadores sanitarios ugandeses expuestos al virus por pacientes congoleños que cruzaron la frontera antes de que se declarara el brote el 15 de mayo.

Los viajes a través de la frontera con el Congo solo se autorizarán en casos de emergencia, incluyendo la respuesta al brote, el transporte de mercancías o por motivos de seguridad, declaró a la prensa la Dra. Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud de Uganda. Toda persona que ingrese desde el Congo en circunstancias de emergencia deberá someterse a un aislamiento obligatorio de 21 días.

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La frontera entre Uganda y el Congo tiene varios cientos de millas de longitud y está atravesada por numerosos senderos que discurren más allá de los puestos fronterizos oficiales.

Las autoridades sanitarias del Congo están teniendo dificultades para contener el brote que, según la OMS, se está propagando más rápido de lo que pueden controlar, después de que la rara variante de ébola de Bundibugyo se confirmara con semanas de retraso, mientras se realizaban pruebas para detectar una variante más común.

El número de casos sospechosos de ébola en el este del Congo se acerca a los 1.000, con al menos 220 muertes presuntamente confirmadas. El Ministerio de Salud del Congo informó el martes que se han confirmado 101 casos y que están investigando a más de 3.000 posibles contactos.

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Entre los desafíos se incluyen la amenaza de grupos armados en el este del Congo, un gran número de personas desplazadas y una infraestructura deficiente.

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Uganda ha notificado siete casos de ébola, incluido el primer caso, el de un hombre de 59 años que falleció en Kampala, la capital, el 14 de mayo.

Si bien el número de casos de ébola en Uganda no está aumentando drásticamente, sí ha ido en aumento el número de personas expuestas a la infección a través de los trabajadores sanitarios.

“Tienen familias, por lo que el número ha ido en aumento”, dijo la Dra. Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud, refiriéndose a los trabajadores de la salud.

Según explicó, los viajes a través de la frontera con el Congo solo estarán autorizados en casos de emergencia, incluyendo la respuesta al ébola, el transporte de mercancías o por motivos de seguridad.

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Dijo sentirse consternada al ver a algunos ugandeses congregarse para celebrar la victoria del Arsenal en la Premier League británica. El equipo cuenta con una gran afición en Uganda.