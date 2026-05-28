Noticias Gobierno de Bangladesh salva al búfalo “Donald Trump”, el animal de flequillo rubio que iba a ser sacrificado hoy El inusual animal que se volvió viral en redes sociales por su flequillo, parecido al peinado del presidente estadounidense, cambió inesperadamente su destino tras la intervención de las autoridades durante una de las festividades religiosas más importantes del país

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Un búfalo albino de Bangladesh, apodado “Donald Trump” por su abundante pelaje rubio y un peculiar flequillo que recuerda al estilo del presidente de Estados Unidos, se salvó del sacrificio horas antes del Eid al-Adha este jueves y ahora será resguardado en el zoológico nacional de Daca, después de convertirse en una sensación viral en redes sociales.

El animal, de 1500 libras, había sido destinado al sacrificio como parte de la tradicional “fiesta del sacrificio”, una de las celebraciones religiosas más importantes para la población musulmana del país asiático.

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Búfalo “Trump” no será sacrificado

La intervención del gobierno de Bangladesh evitó que el raro búfalo albino fuera sacrificado durante la festividad, celebrada este 28 de mayo de 2026 en la nación de 170 millones de habitantes. En los días previos, multitudes acudieron para fotografiarse con el animal, cuya apariencia llamó la atención de usuarios en internet y visitantes de distintas edades.

El conservador del zoológico nacional, Atiqur Rahman, informó a la agencia de noticias AFP que el búfalo permanecerá bajo observación y cuidados especiales. “Hemos habilitado un cobertizo para el búfalo albino y le hemos asignado un cuidador”, declaró Rahman. “Estará en cuarentena durante dos semanas”.

Su cuidador prepara y peina al búfalo en su granja. Imagen SALAHUDDIN AHMED/AFP

Fama en redes sociales

Zia Uddin Mridha, de 38 años y antiguo propietario del animal, explicó que el apodo surgió por el singular aspecto del búfalo. Según dijo, fue su hermano quien comenzó a llamarlo “Trump” debido a su “extraordinario pelaje”. También relató que seguidores en redes sociales, curiosos y niños acudían constantemente para observar al animal.

Mridha vendió el toro antes de la celebración religiosa, aunque posteriormente las autoridades ordenaron preservar la vida del búfalo por tratarse de un ejemplar poco común.

This photograph taken on May 17, 2026 shows a caretaker attending an albino buffalo nicknamed "Donald Trump" for sale ahead of Eid al-Adha at a livestock farm in Narayanganj. Crowds in Bangladesh are flocking to snap photographs with an unlikely social media star -- an albino buffalo with flowing blond hair nicknamed "Donald Trump" due to be sacrificed within days. (Photo by Salahuddin AHMED / AFP) / To go with 'Bangladesh-US-Politics-Buffalo', VISUAL STORY Imagen SALAHUDDIN AHMED/AFP

Intervención oficial

Mohammad Ruhul Quddus, oficial a cargo de la comisaría de policía de Keraniganj, en Daca, explicó que el departamento de ganadería solicitó trasladar al animal. “El departamento de ganadería nos pidió que recogiéramos al búfalo de su dueño, ya que es un animal raro”, señaló. “Dijeron que el búfalo albino aún es muy joven y que se puede criar durante algunos años”.

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Durante el Eid al-Adha se prevé el sacrificio de más de 12 millones de animales en Bangladesh, entre ellos cabras, ovejas, vacas y búfalos. La festividad representa además una de las pocas ocasiones del año en que muchas familias de escasos recursos pueden consumir carne en abundancia.