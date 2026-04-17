Ice Aumentan muertes en centros de detención de ICE: informe revela alza sostenida y posibles causas Para el año 2026, las cifras han encendido las alarmas. Según el reporte, en enero de este año la cifra alcanzó los 88.9, casi el doble que el año anterior y por encima incluso del pico de 2020, que fue de 75.6.



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Un nuevo informe publicado en la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense ( JAMA) reveló un dato inquietante que vuelve a poner bajo la lupa la política migratoria del presidente Donald Trump. Según el reporte, las muertes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) en Estados Unidos se han disparado en los últimos años.

El estudio, difundido el 16 de abril de 2026, indica que esta tendencia al alza ocurre en un contexto de mayor número de detenciones y una supervisión médica cada vez más limitada.

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La investigación analiza un total de 272 muertes registradas bajo custodia de ICE a lo largo de 22 años, lo que permitió identificar patrones de largo plazo en la gestión de la detención. El objetivo no solo fue contabilizar los fallecimientos, sino también examinar las condiciones estructurales en las que ocurren.

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la tasa de mortalidad en centros de detención ha aumentado de forma notable en los últimos años, superando incluso los niveles observados durante la pandemia de COVID-19.

La tasa de mortalidad ha crecido desde 2023, cuando alcanzó su punto más bajo en dos décadas, con 13 muertes por cada 100,000 personas.

En 2024 subió a 31.8 fallecimientos, mientras que en 2025 se elevó a 47.5.

Para el año 2026, las cifras han encendido las alarmas. Según el reporte, en enero de este año la cifra alcanzó los 88.9, casi el doble que el año anterior y por encima incluso del pico de 2020, que fue de 75.6.

La investigación también señala que estas cifras se basan en registros públicos, lo que contrasta con los datos reportados por las autoridades: cuatro muertes en 2023, 12 en 2024, 23 en 2025, y hasta enero de 2026 la cifra ya era de 18.

La mayoría de las personas inmigrantes fallecidas bajo custodia de ICE son hombres, con un promedio de edad de 45 años. Aunque en muchos casos aún no se ha determinado la causa de muerte, el análisis detectó signos de alerta previos, como síntomas graves o un deterioro clínico evidente.

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Aumentan detenciones

El repunte coincide con el aumento acelerado de detenciones migratorias bajo el gobierno de Donald Trump, en un contexto marcado por denuncias de malas condiciones, acceso limitado a atención médica y débil supervisión. Expertos advierten que esto refleja un deterioro en la salud de las personas bajo custodia estatal.

Este incremento ocurre en medio de la ofensiva antiinmigrante del presidente. Desde su regreso al poder, la población detenida por ICE pasó de unas 39,000 a más de 70,000, en su mayoría personas sin antecedentes penales.