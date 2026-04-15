Centros de detención de ICE De un romance a vivir la pesadilla migratoria: Una mujer francesa viajó a los 86 años por un amor de juventud y terminó detenida por ICE El romance que la llevó a Estados Unidos terminó en detención por ICE y un conflicto legal por su estatus migratorio.

Video “Es como si tuvieran a una persona secuestrada”: Esposo de Rubeliz Bolívar, doctora venezolana detenida por ICE

Marie-Thérèse, una mujer francesa de 86 años, viajó a Estados Unidos tras reencontrarse con un amor que había quedado suspendido durante más de medio siglo.

Lo que comenzó como una historia romántica entre dos personas que se reencontraron tras enviudar terminó convertido en un caso migratorio, una disputa familiar y una detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que hoy la mantiene en un centro de detención en Luisiana.

PUBLICIDAD

Originaria de Nantes, Francia, Marie-Thérèse conoció a Billy en la década de 1960, cuando él era un soldado estadounidense asignado a una base de la OTAN en Saint-Nazaire y ella trabajaba como secretaria. Tras separarse en 1966, ambos siguieron sus vidas, se casaron y formaron familias en sus respectivos países.

Décadas después, retomaron contacto en 2010 y, tras enviudar ambos, reanudaron su relación en 2022. Se casaron el año pasado y ella se mudó a Alabama mientras tramitaba su residencia permanente en Estados Unidos.

Pero el proceso quedó inconcluso. Billy falleció en enero antes de que Marie-Thérèse recibiera su “ green card”, dejando su situación migratoria en un limbo legal.

En paralelo, surgió una disputa por la herencia con el hijo de Billy, que derivó en tensiones familiares, denuncias de intimidación y cortes de servicios básicos en el hogar, según relató la familia de ella al medio francés Ouest-France.

Marie-Thérèse fue detenida por ICE a principios de abril en Anniston, Alabama, un día antes de una audiencia judicial. Desde entonces permanece bajo custodia en un centro de detención en Luisiana.

“Le esposaron las manos y los pies como si fuera una criminal peligrosa”, declaró su hijo a Ouest-France.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, su detención ocurrió tras exceder el tiempo permitido de su visa de 90 días. Su caso se enmarca en un contexto de políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y un aumento de detenciones relacionadas con estatus migratorio irregular.

PUBLICIDAD

Interviene el gobierno de Francia en el caso

El caso ya escaló a nivel diplomático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha intervenido formalmente y ha solicitado su liberación, además de acceso consular y atención médica.

El cónsul general de Francia en Nueva Orleans, Rodolphe Sambou, declaró a AP que el gobierno francés se ha “movilizado plenamente” para atender la situación y que la mujer ya ha sido visitada en el centro de detención.

“Dada su edad, deseamos fervientemente que salga de esta situación lo antes posible”, dijo Sambou. “Queremos sacarla de la cárcel”.

El diplomático añadió que mantienen contacto constante con autoridades estadounidenses y la familia de Marie-Thérèse para gestionar su liberación, mientras se evalúa su estado de salud, que incluye problemas cardíacos y de espalda.