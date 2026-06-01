Noticias Irán suspende las negociaciones con EEUU, según reportes. El petróleo se dispara por la incertidumbre Los enfrentamientos militares se intensificaron durante el fin de semana entre Washington y Teherán, mientras ambas partes mantienen abierto el diálogo, aunque sin avances visibles hacia un acuerdo para poner fin al conflicto

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | lunes 01 de junio de 2026

Mientras las declaraciones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán generaban expectativas, los acontecimientos militares de las últimas horas reflejaron un escenario cada vez más complejo. Irán anunció la suspensión del “diálogo y el intercambio de textos a través de mediadores” debido a los ataques de Israel en el Líbano, según informó la agencia semioficial Tasnim.

La medida representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos en medio de la creciente tensión regional. De acuerdo con el mismo medio, Teherán condicionó cualquier reanudación de los contactos a un cese de las operaciones militares israelíes en Líbano y Gaza.

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Tasnim también reportó que Irán y sus aliados tienen en su agenda el bloqueo total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo, lo que podría incrementar la presión sobre los mercados energéticos y elevar las tensiones en Oriente Medio.

Ataques, represalias y negociaciones estancadas

El Comando Central de Estados Unidos ( CENTCOM, por sus siglas en inglés) informó que durante el fin de semana realizó ataques de autodefensa contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm. De acuerdo con el organismo, las acciones fueron ejecutadas de manera “medida y deliberada” en respuesta al derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba sobre aguas internacionales.

La operación incluyó la destrucción de defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque que, según Washington, representaban una amenaza para embarcaciones que transitaban por aguas regionales. El CENTCOM confirmó el lunes 1 de junio de 2026 que ningún militar estadounidense resultó herido.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses con base en Kuwait. Estos misiles fueron derrotados de inmediato y ningún personal estadounidense resultó herido. El Comando Central permanece vigilante y continuará protegiendo a nuestras fuerzas de la agresión iraní mientras apoya el alto el fuego en curso Comando Central de Estados Unidos



Horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber respondido a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la provincia de Hormozgán mediante un ataque contra una base aérea de Estados Unidos. El cuerpo militar afirmó que los objetivos previstos fueron destruidos y advirtió que una nueva agresión provocaría una respuesta distinta y de mayor alcance.

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Misiles sobre Kuwait

La tensión también alcanzó a Kuwait. El Cuartel General del Estado Mayor del Ejército kuwaití informó que sus sistemas de defensa aérea enfrentaron ataques con misiles y drones hostiles, mientras que el CENTCOM señaló que las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra tropas desplegadas en ese país.

Un acuerdo que no llega

En medio de la crisis, el presidente Donald Trump sostuvo en una publicación de su plataforma Truth Social que Irán “realmente quiere llegar a un acuerdo” y expresó confianza en que las negociaciones concluirán favorablemente. Sin embargo, Teherán endureció sus condiciones.

Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será bueno para Estados Unidos y para quienes nos apoyan. Pero ¿acaso los demócratas y varios republicanos aparentemente antipatriotas no entienden que me resulta MUCHO más difícil hacer bien mi trabajo y negociar cuando los políticos oportunistas no paran de criticarme, a niveles nunca antes vistos, diciéndome una y otra vez que debería actuar más rápido, o más despacio, o ir a la guerra, o no ir a la guerra, o lo que sea? Relájense, todo saldrá bien al final Donald Trump, presidente de Estados Unidos



El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra dependerá de la implementación efectiva de un alto el fuego en Líbano. Además, reiteró que su programa nuclear no forma parte de las conversaciones actuales, insistiendo en que la prioridad inmediata es poner fin al conflicto regional.