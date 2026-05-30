Noticias Cueva de Laos: así sobrevivieron durante 10 días los aldeanos atrapados por una inundación Los cinco aldeanos encontrados el miércoles fueron identificados como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen. Aunque se mantenían en buen estado de salud, estaban exhaustos debido a la deshidratación y la falta de alimentos



Video Carrera contra el tiempo: Sacan de cueva en Laos a un minero; faltan 4 más por rescatar y hay 2 desaparecidos

Hace 10 días ocurrió la tragedia: ocho aldeanos quedaron atrapados en una cueva inundada en Laos frecuentada por mineros que buscan yacimientos de oro.

Tras el incidente, equipos de rescate de Laos y Tailandia, así como socorristas de Japón y Malasia, unieron esfuerzos para ayudarlos a salir de la cueva.

PUBLICIDAD

¿Cómo ocurrió?

Los pobladores entraron el 20 de mayo en la cueva, situada en la provincia de Xaysomboun, al noreste de la capital, Vientián. Habían ido a "buscar oro", pero las fuertes lluvias provocaron la repentina inundación de la cueva, con un deslizamiento de tierra que obstruyó la salida.

Uno de sus compañeros logró encontrar una salida y escapar del lugar. Al percatarse de la gravedad de la situación y de que el resto del grupo permanecía aislado en el interior, el hombre alertó de inmediato a las autoridades locales y pidió ayuda para iniciar una operación de rescate.

Las autoridades locales y los habitantes de la zona intentaron evacuar el agua de la cueva con bombas, pero los equipos de rescate todavía no han logrado llegar hasta el grupo, y se desconocía si seguían con vida, informaban cinco días después del accidente desde una asociación laosiana de rescatistas.

Sin embargo, el llamado de emergencia logró movilizar a socorristas de Laos y Tailandia, así como a especialistas internacionales, quienes comenzaron una compleja búsqueda para localizar a los hombres atrapados

Para la ardua labor se recolectaron equipos especializados de todo tipo: bombas de agua, generadores y cámaras térmicas que les permita localizar con precisión a las personas atrapadas

Mientras tanto, la complejidad de la misión crecía, con el nivel de agua en la cueva aumentando por las lluvias en la zona. Situada en una zona remota de la provincia de Xaysomboun, la cueva se adentra profundamente bajo tierra y se pensaba que los aldeanos podrían estar atrapados a más de 300 pies de la entrada

PUBLICIDAD

Carrera contra el tiempo

A los siete días del accidente, el rescate del grupo de siete mineros se había convertido en una carrera contrarreloj por ubicarlos. Un buzo rescatista finlandés, Mikko Paasi, hablaba de "una inmersión final de búsqueda" solo si había condiciones de seguridad apropiadas.

Paasi fue uno de los rescatistas que participó en el dramático rescate en 2018 de un equipo juvenil de fútbol de una cueva inundada en Tailandia.

Para ese momento el nivel del agua en la cueva había bajado considerablemente, mientras los equipos de rescate seguían bombeándola, reportaron los diarios locales.

Antes de iniciar el nuevo intento de búsqueda, los equipos de rescate laosianos, las autoridades locales y los habitantes del pueblo se reunieron frente a la cueva para celebrar una ceremonia espiritual tradicional. Allí ofrecieron pollos y alcohol de arroz a los espíritus sagrados que, según se cree, protegen la montaña y a los rescatistas.

Las imágenes compartidas por los equipos de rescate en las redes sociales mostraban las ofrendas colocadas junto a la entrada de la cueva.

El sistema de cuevas, ubicado en una zona remota, se extiende a gran profundidad bajo tierra, con múltiples niveles y pasajes estrechos.

Dentro de la cueva, Paasi dijo que "hay que atravesar cientos de metros de constantes obstáculos, aguas de inundación, peligro de derrumbes y un alto riesgo de contaminación del aire".

Y ese mismo día, al final de la tarde fueron hallados cinco de los siete pobladores atrapados. Fueron ubicados por los rescatistas como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.

PUBLICIDAD

Los cinco hombres tenían su ropa, las manos y el rostro cubiertos por lodo, y estaban apiñados en un estrecho pasadizo de la cueva, mientras dos rescatistas con equipo de buceo, de pie en agua que les llegaba hasta el estómago, los filmaban, según mostraba un video publicado por el rescatista tailandés Chakkit Taengtan.

"Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos brindándoles ayuda", dijo en el video el buzo de rescate tailandés Norrased Palasing.

Aunque se encontraban en buen estado de salud, estaban exhaustos debido a la deshidratación y la falta de alimentos. Para entonces, otros dos integrantes del grupo estaban desaparecidos.

Esta imagen tomada de un video difundido por Benz Norrased Palasing Seascout Diving muestra a los pobladores atrapados (Benz Norrased Palasing Seascout Diving via AP) Imagen Benz Norrased Palasing Seascout

Un video grabado el jueves dentro de la cueva mostró la desesperación de los hombres atrapados. En las imágenes, el buzo tailandés Norrased Palasing le pidió a uno de ellos que les dijera a sus compañeros que intentaran nadar para salir cuanto antes. Sin embargo, el hombre respondió que “ya no podía seguir” porque “no tenía fuerzas”. Al escuchar esto, Norrased trató de tranquilizarlo explicándole que el agua estaba siendo drenada y les entregó comida y mantas.

Video Odisea subterránea en Laos: Hallan vivos a cinco personas atrapadas en una cueva; faltan dos por localizar

El buzo finlandés Mikko Paasi, quien también aparece en las imágenes de la cueva, dijo que él y Norrased necesitaban "bucear de vuelta inmediatamente" y llevarles más suministros a los hombres para que recuperaran fuerzas y se prepararan para salir de la cueva.

"Esto es solo un breve respiro, ya que los cinco sobrevivientes siguen en la cámara terminal, todos sanos y de buen ánimo, pero la extracción aún está por venir y no va a ser fácil", dijo Paasi en una publicación en redes sociales.

PUBLICIDAD

El medio estatal Lao Security News informó que los rescatistas llevarían comida y medicinas a los cinco sobrevivientes y continuarían buscando a los otros dos que siguen desaparecidos.

La difícil extracción de los sobrevivientes

Aunque los equipos de rescate lograron extraer gran parte del agua la mañana del viernes, en el noveno día de la emergencia, una fuerte tormenta complicó aún más las labores.

A pesar de ello, el primer sobreviviente consiguió salir tras 30 minutos de maniobras con ayuda de los rescatistas.

"La primera víctima ha sido rescatada con éxito de la cueva", informó el equipo de rescate tailandés en una publicación de Facebook acompañada de una foto en la que se ve a tres hombres guiando a otro hombre, desaliñado y cubierto de lodo, por un terreno inestable.

Emergió del agua acompañado por un buzo, tomó una bocanada de aire y luego se arrastró por un estrecho pasaje inundado hasta poder ponerse de pie.

De acuerdo con Chakkit Taengtang, de la Asociación Sai Than, una de las organizaciones de rescate de Tailandia, la evacuación de los otros cuatro sobrevivientes fue suspendida temporalmente al considerar que no estaban listos para salir.

Los aldeanos entraron en la cueva para buscar yacimientos de oro, según informes. Bounphong Khammanyvong, un funcionario local de Longcheng Imagen AFP



Las imágenes grabadas por los buzos de rescate los mostraban cubiertos de lodo y desanimados, quejándose de dolores en el pecho y punzadas de hambre, mientras que los otros dos miembros de su grupo siguen en paradero desconocido.

Kengkard Bonggawong, miembro del equipo de rescate tailandés, dijo que evaluarían la situación de los cuatro restantes y se buscaría a las otras dos personas aún desaparecidas.

PUBLICIDAD

El rescate

del grupo

Finalmente este sábado 30 de mayo, las cuadrillas lograron rescatar a las cuatro personas restantes, una por una. con el cuerpo cubierto de lodo.

"Ya sacaron a la cuarta víctima", declaró Lee Kian Lie, un buzo de rescate malasio, a la AFP a través de Messenger.

"El nivel del agua se ha bajado mediante bombeo, por lo que han podido salir", explicó.

La página de Facebook de Thailand Rescue Diver publicó que "los equipos de rescate pudieron sacar a cuatro personas más que estaban atrapadas" a mitad de la tarde (local, cerca de las 4:00 AM ET).

"Ya se ha rescatado a un total de cinco personas, mientras que dos siguen desaparecidas", señaló.

Al comprender que la pesadilla había terminado, los sobrevivientes se dejaron caer al suelo y fueron abrazados por los rescatistas mientras se les salían las lágrimas.

Tras ser puestos a salvo, los hombres fueron recostados en camillas, envueltos en mantas térmicas y asistidos con mascarillas de oxígeno. Cabe destacar que todavía hay dos hombres desaparecidos.

Los equipos de rescate también se están preparando para buscar a los dos aldeanos que siguen desaparecidos.

Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo de rescate tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, dijo el viernes que el equipo planea explorar una zona más profunda de la cueva, a unos 20 o 25 metros más allá del lugar donde se encontró a los sobrevivientes. Sin embargo, advirtió que esa sección está muy inundada.

Equipos de rescate de Laos y la vecina Tailandia se unieron a colegas japoneses y malasios. También se informó que especialistas de Indonesia y Francia acudieron a la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) Imagen AFP

Un buen plan de rescate depende de “la duración de las inmersiones, las restricciones y el tamaño mismo de los pasadizos en los que están”, dijo Gary Mitchell, funcionario de prensa del South & Mid Wales Cave Rescue Team. Imagen AFP