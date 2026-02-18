Noticias ¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México Te contamos qué cargos enfrentan los dos presuntos narcos mexicanos que fueron deportados

Este miércoles 18 de enero del 2026, dos ciudadanos mexicanos hicieron su aparición ante un jurado después de que fueran deportados a Estados Unidos por cargos de distribución de fentanilo en Nuevo México.

A continuación, te contamos de qué más se les acusa a Daniel Alfred Blanco-Joo y a David Eliezer Seas-Centeno y de cuánto sería su condena si se les declara culpables.

¿Qué otros cargos enfrentan?

Daniel Alfred Blanco-Joo, de 39 años, tiene cargos de conspiración, distribución de fentanilo y conspiración de lavado de dinero internacional.

En el caso de David Eliezer Seas-Centeno, de 43 años, solo tiene cargos de conspiración por distribuir fentanilo.

Agentes federales asumieron la custodia de los mexicanos el pasado 21 de enero del 2026.

¿Cuántos años tendrían de condena?

En el caso de que los declaren culpables, podrían enfrentar una condena de 10 años o hasta cadena perpetua.

Los encargados de procesar estos casos son los fiscales federales adjuntos David B. Hirsch y Blake Nichols.