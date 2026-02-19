ÚLTIMA HORAestados unidos
Detectan fraude en tiempo compartido para Puerto Vallarta, Jalisco: Red está ligada a cártel terrorista mexicano
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que las operaciones fraudulentas habrían generado importantes ingresos para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a costa de víctimas estadounidenses
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este jueves 19 de febrero de 2026 que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a una red de fraude de tiempo compartido que operaba en un complejo turístico mexicano cerca de Puerto Vallarta, presuntamente liderada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el comunicado publicado en sus redes sociales, las operaciones fraudulentas habrían generado importantes ingresos para la organización criminal a costa de víctimas estadounidenses, en su mayoría adultos mayores.
Información en proceso…