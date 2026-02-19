Detectan fraude en tiempo compartido para Puerto Vallarta, Jalisco: Red está ligada a cártel terrorista mexicano

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este jueves 19 de febrero de 2026 que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a una red de fraude de tiempo compartido que operaba en un complejo turístico mexicano cerca de Puerto Vallarta, presuntamente liderada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).