Fiestas y Celebraciones Este animal toca en Año Nuevo Lunar Chino 2026: ¿Cuál es su significado y qué representa? Este martes se celebra la llegada del Año Nuevo Lunar Chino. Aquí te explicamos qué animal toca este 2026 y cuál es su significado

El mundo suma una celebración y en esta ocasión toca al Año Nuevo Lunar Chino, que este 17 de febrero 2026 ha inundado distintas ciudades con desfiles, festejos y, por supuesto, con el interés por saber cuál animal toca y qué representa ese signo.

Millones de personas han salido a las calles para celebrar el Año Nuevo Chino Lunar 2026, llenando los distintos barrios chinos alrededor del mundo.

Este año, la celebración del Año Nuevo Chino Lunar tuvo una peculiaridad: robots humanoides participaron en una exhibición de artes marciales, impulsados por inteligencia artificial.

La muestra con robots humanoides causó controversia, pues hubo quienes aplaudieron el avance tecnológico, pero también se hicieron críticas.

¿Qué animal toca en este Año Nuevo Lunar Chino 2026?

Desde el fin de semana pasado, miles de personas se prepararon para celebrar la llegada del Año Nuevo Lunar Chino 2026.

Los 12 animales en el zodiaco son: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Mientras tanto, los cinco elementos son: Agua, Madera, Fuego, Tierra y Metal, de acuerdo con la Universidad Humanitas.

En este 2026, el signo que corresponde es el del Caballo de Fuego, de acuerdo con el horóscopo chino.

Cabe recordar que el calendario lunisolar, con el que se determina qué animal corresponde al año lunar chino, combina los 12 animales del zodiaco con los cinco elementos.

Este es el significado del Caballo de Fuego

La Universidad Humanitas ha explicado el significado y relevancia del signo Caballo de Fuego, que corresponde al Año Nuevo Lunar Chino 2026, por ello aquí en N+ Univision te compartimos los detalles.

El periodo del año del Caballo de Fuego será del 17 de febrero 2026 al 7 de febrero 2027, según el calendario lunisolar chino.

La universidad cita a Sara Escola, directora de la sede europea del Feng Shui Cultural Center International, para explicar la relevancia del Caballo de Fuego: “de todas las combinaciones existentes, el año 2026 representa uno de los momentos más álgidos del Fuego”.

Además, asegura que “esta energía, combinada con uno de los animales asociados con la fuerza y la libertad, como lo es el caballo, da lugar a la interpretación de un año particularmente intenso”.

Según resume la propia Universidad Humanitas, la intensidad que se espera este 2026 “puede traducirse en cambios significativos y dinámicas percibidas como activas y energéticas”.