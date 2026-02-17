Noticias

Trump anuncia gran acuerdo comercial con Japón gracias a los aranceles; asegura que se crearán cientos de empleos

En sus redes sociales, el presidente aseguró que con este acuerdo se va a revitalizar la industria del petróleo, gas y minerales críticos

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video Análisis: ¿La seguridad y la energía son los motores de la política exterior de EEUU?

El presidente anunció hoy un acuerdo comercial con Japón que incluye una inversión de 550 mil millones de dólares en Estados Unidos. Destacó que dicha inversión va a revitalizar proyectos energéticos y de minerales críticos en tres estados, lo cual generará empleos.

Japón ahora está oficialmente, y financieramente, avanzando con el PRIMER conjunto de inversiones bajo su compromiso de 550 MIL MILLONES de dólares para invertir en los Estados Unidos de América, como parte de nuestro histórico acuerdo comercial para REVITALIZAR la base industrial estadounidense, crear CIENTOS DE MILES de GRANDES empleos estadounidenses y fortalecer nuestra seguridad nacional y económica como nunca antes.

Agregó que se trata de tres proyectos enormes en las áreas estratégicas de petróleo y gas en el gran estado de Texas, generación de energía en el gran estado de Ohio, y minerales críticos en el gran estado de Georgia.

Destacó que la escala de estos proyectos es tan grande que no podrían realizarse sin una palabra muy especial:

ARANCELES


Explicó que la planta de gas en Ohio, estado que presumió ganó tres veces, será la más grande de la historia, mientras que la instalación de GNL en el Golfo de América impulsará las exportaciones y ampliará el dominio energético de Estados Unidos, y finalmente, aseguró que la instalación de minerales críticos pondrá fin a la "insensata" dependencia de fuentes extranjeras.

Estados Unidos está construyendo nuevamente. Estados Unidos está produciendo nuevamente. Y Estados Unidos está GANANDO nuevamente.


Trump indicó en sus redes que se trata de un momento "muy emocionante e HISTÓRICO para los Estados Unidos de América y Japón". ¡Felicitaciones a todos!

