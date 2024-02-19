Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

El ultimátum de Israel a Hamas antes de la histórica audiencia sobre la ocupación de Palestina

El gobierno israelí por primera vez anunció un plazo para atacar Rafah, la ciudad del extremo sur de Gaza y fronteriza con Egipto donde se refugia 1.4 millones de palestinos desplazados por la guerra.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video La muralla que levanta Egipto antes de que Israel ataque con fuerza el sur de Gaza

Israel le dio un ultimátum a Hamas amenazando con invadir Rafah, la ciudad del extremo sur de Gaza donde se refugian 1.4 millones de palestinos desplazados por la guerra, si no liberan a los secuestrados por la milicia islamista que siguen en cautiverio para marzo, con el comienzo de la festividad del Ramadán.

"El mundo debe saberlo, y los dirigentes de Hamas deben saberlo: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah", dijo el ministro sin portafolio Benny Gantz, en una conferencia de dirigentes judíos estadounidenses en Jerusalén. "Hamas tiene la opción. Pueden rendirse, liberar a los rehenes, y los civiles de Gaza podrán celebrar la fiesta del Ramadán", agregó Gantz, uno de los tres integrantes del gabinete de guerra israelí.

PUBLICIDAD

Gantz lanzó su advertencia a pesar de la presión internacional para proteger a los civiles desplazados por órdenes del propio ejército israelí y mientras la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de Naciones Unidas, celebra en La Haya una histórica audiencia sobre la ocupación de los territorios palestinos.

El mes sagrado musulmán del Ramadán comienza el 10 de marzo. Esta es la primera vez que el gobierno israelí establece un plazo para atacar Rafah, la ciudad donde se refugia alrededor de 1.4 de los 1.7 millones de palestinos desplazados por la guerra y la única frontera del enclave con otro país que no sea Israel.

Líderes mundiales temen una masacre y han llamado a Tel Aviv a no atacar Rafah, la única ciudad que aún no ha sido invadida por tropas terrestres israelíes desde que empezó la guerra. Pero a pesar de la presión internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en que la guerra no acabará sin que hayan tomado Rafah.

En el mismo evento en Jerusalén, Netanyahu reafirmó el domingo que no terminarán la guerra "hasta alcanzar la victoria total" sobre Hamas, con o sin acuerdo sobre los rehenes, un plan que parece cada vez más difícil de concretar.

Más sobre Guerra Israel-Hamas

Crece la presión internacional por un Estado palestino: ¿cómo podría responder Israel?
6 mins

Crece la presión internacional por un Estado palestino: ¿cómo podría responder Israel?

Mundo
Israel anuncia gran operación en Ciudad de Gaza mientras investigadores de la ONU le acusan de genocidio
7 mins

Israel anuncia gran operación en Ciudad de Gaza mientras investigadores de la ONU le acusan de genocidio

Mundo
En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo
1:14

En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo

Mundo
Cómo el insólito ataque israelí en Catar entorpece las negociaciones y el plan de paz de Trump para Gaza
5 mins

Cómo el insólito ataque israelí en Catar entorpece las negociaciones y el plan de paz de Trump para Gaza

Mundo
Las imágenes del ataque israelí a Catar dirigido a altos mandos de Hamas, según la IDF
0:52

Las imágenes del ataque israelí a Catar dirigido a altos mandos de Hamas, según la IDF

Mundo
El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg
1:38

El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg

Mundo
Al menos seis muertos en un ataque armado en una parada de autobús en Jerusalén
3 mins

Al menos seis muertos en un ataque armado en una parada de autobús en Jerusalén

Mundo
Niña gazatí con grave desnutrición es atendida en Italia: bloqueo israelí la puso al borde de la muerte
1:37

Niña gazatí con grave desnutrición es atendida en Italia: bloqueo israelí la puso al borde de la muerte

Mundo
La historia de la niña palestina de 6 años que fue baleada por el Ejército israelí y se convirtió en una aclamada película
3:02

La historia de la niña palestina de 6 años que fue baleada por el Ejército israelí y se convirtió en una aclamada película

Mundo
ONU declara hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "Esto nos atormentará a todos"
3 mins

ONU declara hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "Esto nos atormentará a todos"

Mundo

Por su parte, el ministro de Defensa agregó que la ofensiva se realizará de manera coordinada con Estados Unidos y Egipto para facilitar la evacuación y "minimizar las bajas civiles hasta donde sea posible" pero no dejó claro dónde se reubicaría a los civiles en un pequeño territorio destruido y asediado.

Notas Relacionadas

"¡Tengo mucho miedo!": hallan muerta a la niña palestina que suplicó ayuda en desgarradora llamada

"¡Tengo mucho miedo!": hallan muerta a la niña palestina que suplicó ayuda en desgarradora llamada

Mundo
4 min


Según el Ministerio de Salud de Gaza, liderado por Hamas, la respuesta militar de Israel tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre había dejado hasta este lunes más de 29,000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños.

PUBLICIDAD

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto discutir esta semana una nueva resolución para exigir un alto el fuego en Gaza, pero Estados Unidos adelantó que lo podría vetar por considerar más conveniente un acuerdo negociado de tregua con un canje de rehenes.

CIJ analiza ocupación israelí en territorios palestinos

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició este lunes una vista histórica sobre la legalidad de los 57 años de ocupación israelí en tierras que habían sido destinadas a formar parte de un estado palestino que nunca logró concretarse.

La audiencia, que se espera que dure seis días, comenzó este lunes con una intervención del ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Maliki, y es el resultado de una solicitud de la Asamblea General de la ONU de que el tribunal emita una opinión sobre las políticas israelíes en territorios ocupados, aunque no sea vinculante. Es probable que la corte tarde meses en pronunciarse.

Tras la intervención de los palestinos en la corte este lunes, estaba programado que más de 50 países y tres organizaciones internacionales tomaran la palabra, una cifra sin precedentes. No está previsto que Israel intervenga, aunque puede enviar una declaración por escrito.

Expertos aseguran que Israel justificará la ocupación por motivos de seguridad, en ausencia de un acuerdo de paz, y que ponga como ejemplo los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Sin embargo, palestinos y grupos de derechos humanos aseguran que la ocupación israelí va mucho más allá de las medidas defensivas y se ha convertido en un sistema de apartheid que convierte a los palestinos en ciudadanos de segunda, reforzado por la construcción de asentamientos en tierras ocupadas.

Notas Relacionadas

Los conceptos y temas claves que debes saber sobre el cruento conflicto entre Israel y Palestina

Los conceptos y temas claves que debes saber sobre el cruento conflicto entre Israel y Palestina

Mundo
8 min


"Los palestinos han soportado el colonialismo y el apartheid... Quienes estén enfurecidos por estas palabras deberían estarlo por la realidad que estamos sufriendo", dijo al-Maliki este lunes en la corte, con sede en La Haya.

PUBLICIDAD

El ministro llamó al tribunal a declarar ilegal la ocupación y ordenar su cese "inmediata, total e incondicionalmente". "La justicia demorada es justicia denegada y al pueblo palestino se le ha negado la justicia durante demasiado tiempo", afirmó al-Maliki. "Es hora de poner fin a los dobles estándares que han mantenido cautivo a nuestro pueblo durante demasiado tiempo", agregó.

Con información de AFP y AP.

Video Humo y disparos: las imágenes del asalto israelí al Hospital Nasser en Gaza
Relacionados:
Guerra Israel-HamasBenjamín NetanyahuEgiptoDerechos humanosOrganización de las Naciones Unidaspalestinos (pueblo)Conflicto árabe-israelí

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD