El ultimátum de Israel a Hamas antes de la histórica audiencia sobre la ocupación de Palestina

Video La muralla que levanta Egipto antes de que Israel ataque con fuerza el sur de Gaza

Israel le dio un ultimátum a Hamas amenazando con invadir Rafah, la ciudad del extremo sur de Gaza donde se refugian 1.4 millones de palestinos desplazados por la guerra, si no liberan a los secuestrados por la milicia islamista que siguen en cautiverio para marzo, con el comienzo de la festividad del Ramadán.

"El mundo debe saberlo, y los dirigentes de Hamas deben saberlo: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah", dijo el ministro sin portafolio Benny Gantz, en una conferencia de dirigentes judíos estadounidenses en Jerusalén. "Hamas tiene la opción. Pueden rendirse, liberar a los rehenes, y los civiles de Gaza podrán celebrar la fiesta del Ramadán", agregó Gantz, uno de los tres integrantes del gabinete de guerra israelí.

Gantz lanzó su advertencia a pesar de la presión internacional para proteger a los civiles desplazados por órdenes del propio ejército israelí y mientras la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de Naciones Unidas, celebra en La Haya una histórica audiencia sobre la ocupación de los territorios palestinos.

El mes sagrado musulmán del Ramadán comienza el 10 de marzo. Esta es la primera vez que el gobierno israelí establece un plazo para atacar Rafah, la ciudad donde se refugia alrededor de 1.4 de los 1.7 millones de palestinos desplazados por la guerra y la única frontera del enclave con otro país que no sea Israel.

Líderes mundiales temen una masacre y han llamado a Tel Aviv a no atacar Rafah, la única ciudad que aún no ha sido invadida por tropas terrestres israelíes desde que empezó la guerra. Pero a pesar de la presión internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en que la guerra no acabará sin que hayan tomado Rafah.

En el mismo evento en Jerusalén, Netanyahu reafirmó el domingo que no terminarán la guerra "hasta alcanzar la victoria total" sobre Hamas, con o sin acuerdo sobre los rehenes, un plan que parece cada vez más difícil de concretar.

Por su parte, el ministro de Defensa agregó que la ofensiva se realizará de manera coordinada con Estados Unidos y Egipto para facilitar la evacuación y "minimizar las bajas civiles hasta donde sea posible" pero no dejó claro dónde se reubicaría a los civiles en un pequeño territorio destruido y asediado.



Según el Ministerio de Salud de Gaza, liderado por Hamas, la respuesta militar de Israel tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre había dejado hasta este lunes más de 29,000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños.

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto discutir esta semana una nueva resolución para exigir un alto el fuego en Gaza, pero Estados Unidos adelantó que lo podría vetar por considerar más conveniente un acuerdo negociado de tregua con un canje de rehenes.

CIJ analiza ocupación israelí en territorios palestinos

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició este lunes una vista histórica sobre la legalidad de los 57 años de ocupación israelí en tierras que habían sido destinadas a formar parte de un estado palestino que nunca logró concretarse.

La audiencia, que se espera que dure seis días, comenzó este lunes con una intervención del ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Maliki, y es el resultado de una solicitud de la Asamblea General de la ONU de que el tribunal emita una opinión sobre las políticas israelíes en territorios ocupados, aunque no sea vinculante. Es probable que la corte tarde meses en pronunciarse.

Tras la intervención de los palestinos en la corte este lunes, estaba programado que más de 50 países y tres organizaciones internacionales tomaran la palabra, una cifra sin precedentes. No está previsto que Israel intervenga, aunque puede enviar una declaración por escrito.

Expertos aseguran que Israel justificará la ocupación por motivos de seguridad, en ausencia de un acuerdo de paz, y que ponga como ejemplo los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Sin embargo, palestinos y grupos de derechos humanos aseguran que la ocupación israelí va mucho más allá de las medidas defensivas y se ha convertido en un sistema de apartheid que convierte a los palestinos en ciudadanos de segunda, reforzado por la construcción de asentamientos en tierras ocupadas.



"Los palestinos han soportado el colonialismo y el apartheid... Quienes estén enfurecidos por estas palabras deberían estarlo por la realidad que estamos sufriendo", dijo al-Maliki este lunes en la corte, con sede en La Haya.

El ministro llamó al tribunal a declarar ilegal la ocupación y ordenar su cese "inmediata, total e incondicionalmente". "La justicia demorada es justicia denegada y al pueblo palestino se le ha negado la justicia durante demasiado tiempo", afirmó al-Maliki. "Es hora de poner fin a los dobles estándares que han mantenido cautivo a nuestro pueblo durante demasiado tiempo", agregó.

Con información de AFP y AP.