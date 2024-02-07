La contrapropuesta de Hamas para una nueva tregua en Gaza: ¿hay perspectivas de que se logre un acuerdo?

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego

El grupo militante palestino Hamas ha hecho una propuesta bien detallada para una posible nueva tregua con Israel, en medio de esfuerzos regionales por lograr el alto el fuego, que incluyen una quinta visita del secretario de Estado de EEUU al Medio Oriente desde que estalló la guerra hace cuatro meses.

La propuesta de Hamas será discutida con Israel este miércoles, en una reunión de Antony Blinken con los líderes de ese país, pero es poco probable que Israel acepte las condiciones del grupo palestino para un alto el fuego, ya que implican, entre otras, su total retirada de la Franja de Gaza.

Blinken se encuentra de visita por el Medio Oriente desde el lunes y se ha reunido con los líderes de Arabia Saudita, Egipto y Catar trabajando sobre todo para lograr un acuerdo para liberar a los rehenes y que no escale el conflicto a otras actores y países de la región.

El martes en la tarde el primer ministro de Catar había anunciado que el grupo palestino dio una respuesta "positiva" al acuerdo pero luego la organización dio a conocer que había hecho su propia propuesta.

¿En qué consiste la contrapropuesta de Hamas para un alto el fuego?

Según la cadena CNN, que obtuvo una copia de la propuesta del grupo palestino, confirmada por Muhammad Nazzal, alto funcionario de Hamas, el plan propuesto por los milicianos consta de tres fases, cada una de 45 días.

Durante la primera fase ellos se comprometen a liberar a rehenes israelíes mujeres y niños menores de 19 años así como ancianos y enfermos, a cambio de un determinado número de presos palestinos en Israel. Aquí también se incluiría una intensificación de la ayuda humanitaria, "reubicar fuerzas fuera de áreas pobladas, permitir el inicio de trabajos de reconstrucción de hospitales, casas e instalaciones en todas las áreas de la Franja de Gaza, y permitir que las Naciones Unidas y sus agencias brinden servicios humanitarios y establezcan campamentos de alojamiento para la población”, según cita textualmente CNN del texto presentado por Hamas.

Esta primera fase también incluiría un cese temporal de las operaciones militares y de reconocimiento aéreo, y la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de la Franja de Gaza para facilitar el intercambio de detenidos.





Luego, en una segunda fase del plan continuarían las negociaciones indirectas sobre los requisitos necesarios para continuar el alto el fuego y el "regreso a un estado de completa calma". Aquí se liberarían todos los rehenes masculinos retenidos por Hamas a cambio de determinados prisioneros palestinos y seguirían las medidas humanitarias de la primera fase y la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas de la Franja de Gaza, así como la reconstrucción de viviendas, instalaciones e infraestructuras.

Finalmente, en una tercera fase, se intercambiarían cuerpos y restos de los fallecidos de ambos lados, tras, mientras continúa la ayuda humanitaria y la reconstrucción.

Según CNN, la propuesta de Hamas incluye como garantes del acuerdo a Egipto, Catar, Turquía, Rusia y Naciones Unidas, dejando fuera a Estados Unidos.

¿Qué perspectivas hay de que se logre el acuerdo?

Esta propuesta de Hamas se conoce el mismo día en que el secretario de Estado Antony Blinken se encuentra en Israel para intentar cerrar un acuerdo previo para una tregua en la que se devolvieran los rehenes retenidos en Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población civil de Gaza, que lleva cuatro meses sometida a una profunda crisis humanitaria. El acuerdo también incluía la liberación de tres prisioneros palestinos por cada rehén liberado.

Algunos funcionarios familiarizados con las negociaciones citados en medios estadounidenses ven avances en el hecho de que el grupo palestino esté aceptando ahora liberar a los rehenes, algo que antes había dicho que no haría hasta que se declarara un alto el fuego permanente.

Pero si bien Hamas está mostrando voluntad de hacer algunas concesiones, otros puntos del plan como la total retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza tienen pocas probabilidades de prosperar, pues Netanyahu ha dicho públicamente que no tiene intención de terminar su campaña militar en Gaza, en donde han muerto más de 27,000 personas, según cifras del Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamas.

Tras conocerse lo planteado por el grupo palestino, el presidente Biden dijo que la contrapropuesta de Hamas parecía un poco por encima de los límites y que "las negociaciones continúan en este momento”.

Por su parte, en una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog este miércoles Blinken dijo que EEUU e Israel están analizando "intensivamente" la contrapropuesta de Hamas y que "hay mucho trabajo por hacer" para lograr un acuerdo.

