Israel mata a más de 30 palestinos en Gaza y advierte que invadirá el sur, donde hay cientos de miles refugiados

Ataques aéreos israelíes mataron este sábado a más de 30 palestinos en el área de Rafah, después de que el primer ministro de Israel pidió al Ejército que evacue a cientos de miles de personas desde esta zona del sur de Gaza antes de una invasión terrestre.

Benjamín Netanyahu no ofreció más detalles ni la posible fecha del operativo, pero el anuncio desató un pánico generalizado. Más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza están hacinados en Rafah, muchos de ellos tras verse obligados a desplazarse por las repetidas órdenes de evacuación israelíes que afectan ya a dos tercios del sitiado enclave. No está claro a qué lugar podrán huir ahora.

PUBLICIDAD

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos en Rafah casi a diario, incluso después de decir a los civiles en las últimas semanas que se refugiaran allí de los combates terrestres en la ciudad de Jan Yunis, ubicada justo al norte.

Durante la madrugada del sábado, tres ataques contra viviendas en la zona de Rafah dejaron 28 fallecidos, según un funcionario de salud y reporteros de The Associated Press que vieron llegar los cadáveres a los hospitales. Cada operación acabó con la vida de varios miembros de tres familias distintas, incluyendo un total de 10 menores, el más pequeño de apenas tres meses.

Video Sin luz y entre bombardeos: así trabajan médicos en Gaza durante los ataques israelíes



Fadel al-Ghannam perdió a su hijo, su nuera y cuatro nietos en uno de los ataques. De pie entre los escombros, dijo que los cuerpos de sus seres queridos quedaron destrozados.

Temía algo aún peor ante la inminente invasión terrestre de Refah y dijo que el silencio internacional había permitido a Israel seguir adelante. “Hasta el día de hoy, el mundo no ha sido justo con nosotros ni nos ha concedido nuestros derechos”, afirmó.

En Jan Yunis, donde se centra ahora la campaña terrestre israelí, el Ejército disparó contra el hospital Nasser, el más grande de la zona, y mató a al menos una persona, además de causar varios heridos, indicó Ashraf al-Qidra, vocero del Ministerio de Salud de Gaza.

PUBLICIDAD

El personal médico no puede moverse entre los distintos edificios del complejo debido al intenso fuego, añadió apuntando que en el hospital se refugian 300 miembros del personal médico, 450 pacientes y 10,000 desplazados. El Ejército israelí no realizó comentarios de inmediato.

Diferencias entre Israel y Washington por los meses de guerra en Gaza

El constante aumento del número de víctimas civiles palestinas —que superaron las 28,000 tras cuatro meses de guerra, según las autoridades gazatíes— ha contribuido a agravar los roces entre Netanyahu y Washington.

Israel responsabiliza al grupo militante Hamas de esas muertes porque combate en zonas civiles, pero los funcionarios estadounidenses han pedido más ataques precisos. El presidente Joe Biden dijo esta semana que la respuesta israelí estaba siendo “exagerada”.

Las autoridades israelíes dicen que Rafah, en la frontera con Egipto, es el último bastión de Hamas en Gaza. “Es imposible lograr el objetivo de la guerra de eliminar a Hamas dejando cuatro batallones de Hamas en Rafah”, indicó la oficina de Netanyahu el viernes. “Por el contrario, está claro que la intensa actividad en Rafah requiere que los civiles evacuen las zonas de combate”, sostuvo.

La oficina indicó, además, que ordenó al Ejército y a las autoridades de seguridad que elaboren un “plan combinado” que incluya tanto una evacuación masiva de civiles como la destrucción de las fuerzas insurgentes en la ciudad.

El desastre humanitario en el sur de Gaza

Sigue sin estar claro a dónde podrían dirigirse los civiles ahora. La ofensiva israelí ha causado una destrucción generalizada, especialmente en el norte del enclave, y cientos de miles de personas no tienen casas a las que regresar.

PUBLICIDAD

Por su parte, Egipto ha advertido que cualquier movimiento de palestinos a través de su frontera amenazaría el tratado de paz firmado con Israel hace cuatro décadas. El paso fronterizo entre Gaza y Egipto, que prácticamente cerrado, es además el principal punto de entrada de ayuda humanitaria al territorio.

Antes de la guerra, Rafah tenía una población de aproximadamente 280,000 habitantes pero, según Naciones Unidas, ahora alberga a alrededor de 1.4 millones de personas que viven con familiares, en refugios o en extensos campamentos de tiendas de campaña tras escapar de los combates en otras zonas.

Israel declaró la guerra después de que miles de milicianos de Hamas atacaron el sur de su territorio el 7 de octubre, matando a 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 250 más como rehenes.

La campaña aérea y terrestre de Israel se ha cobrado la vida de miles de palestinos, en su mayoría mujeres y menores, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales. Alrededor del 80% de la población del enclave está desplazada y el territorio se ha sumido en una crisis humanitaria, con escasez de comida y de servicios médicos.

Netanyahu sostiene que la guerra solo terminará con una “victoria total” de Israel, que incluya aplastar a Hamas, un objetivo que incluso algunos en Israel consideran inalcanzable. Ese grupo ha gobernado la Franja de gaza durante 17 años desde que tomó el poder en 2007 y ha echado profundas raíces. Antes de la guerra, dirigía un aparato gubernamental con decenas de miles de funcionarios y policías civiles.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas han vuelto a aparecer policías de Hamas en zonas del norte del territorio de donde las tropas israelíes se habían retirado, y el grupo dijo que está decidido a tomar medidas contra el saqueo de propiedades abandonadas y el cobro de precios abusivos.

Mira también: