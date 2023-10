Guerra Israel-Hamas: el viejo conflicto árabe-israelí resumido en cinco puntos

No están del todo claro los motivos del histórico apoyo que ha mantenido Estados Unidos a Israel, y no solo simbólico o político, si no mucho más amplio. Según un reporte del medio Vox, a lo largo de los años Estados Unidos ha proporcionado a Israel unos 118,000 millones de dólares en ayuda y la mitad de sus vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU han estado dirigidas a bloquear resoluciones críticas hacia Israel.