Biden pide a Netanyahu un plan de seguridad antes de invadir el sur de Gaza, donde se refugian miles de palestinos

El presidente Joe Biden pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no lance una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, a menos que un plan "garantice la seguridad" de las decenas de miles de palestinos refugiados allí, indicó este domingo la Casa Blanca.

Rafah, en la frontera con Egipto, se ha convertido en el último refugio para los palestinos que huyen desde hace cuatro meses de los incesantes bombardeos lanzados por Israel en la Franja de Gaza como respuesta al ataque del grupo Hamas del 7 de octubre.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos han manifestado su profunda preocupación por los planes de Netanyahu de invadir la ciudad, donde se aglomeran cerca de 1.4 millones de personas, muchas de ellos alojadas en carpas en medio del desabastecimiento de comida, agua y medicinas.

Biden "reiteró su opinión de que un operativo militar en Rafah no debería llevarse a cabo sin un plan creíble y realizable que garantice la seguridad y el apoyo a las más de un millón de personas que se encuentran refugiadas allí", refirió la Casa Blanca en un resumen de la conversación sostenida este domingo por ambos dirigentes.

Un reporte del diario The Washington Post contó también este domingo que Biden y sus principales asesores atraviesan por el peor momento en las relaciones con el primer ministro israelí desde que empezó la guerra en Gaza. Esto tras crecientes desavenencias y desaires públicos relacionados con el conflicto que ha dejado hasta ahora un saldo de 28,000 palestinos muertos, según cifras del Ministerio de Salud liderado por Hamas.

Esta información fue facilitada bajo anonimato al periódico por varias personas familiarizadas con las conversaciones internas entre ambos líderes, que aseguran que el equipo de Biden está dejando de ver a Netanyahu como un aliado en el que se puede influir y confiar, dadas sus extremas posturas sobre la guerra, que la ONU está considerando como un posible genocidio.

Biden y Netanyahu son viejos amigos y el presidente estadounidense ha mostrado hasta el momento un rotundo apoyo a Israel en todos los frentes.

Video Dejarlos morir de hambre: la táctica de guerra de Israel en Gaza según organizaciones

Preocupación por una operación israelí en Rafah, cerca de Egipto

En los últimos días, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos intentaba negociar un acuerdo con Hamas, Netanyahu rechazó públicamente cualquier acuerdo. También está insistiendo en que sus fuerzas lleven su operación militar hasta Rafah, algo que preocupa a Estados Unidos por el costo humano que podría tener y la desestabilización regional que implicaría que las tropas israelíes se coloquen a las puertas de Egipto.

Siguiendo las propias órdenes de Israel, los palestinos del norte de Gaza se han desplazado al sur, cerca de la frontera con Egipto, un país árabe que ha advertido que si las tropas israelíes atacan en su frontera podrían suspender los acuerdos de Camp David, un tratado histórico que ha sido el eje central de la estabilidad en la región por cerca de 50 años y que consiguió la paz entre Egipto e Israel en 1978.

El pasado jueves, Biden ya había pronunciado las que probablemente son hasta el momento sus declaraciones más duras sobre la campaña militar de Israel en Gaza. La calificó de "excesiva" y describió el sufrimiento de miles de palestinos. "Muchas personas inocentes están muriendo de hambre. Muchas personas inocentes lo están pasando mal y están muriendo. Y esto tiene que parar”, declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que una operación israelí en Rafah "sería un desastre para esa gente, y es algo que no apoyaríamos".

La solución de dos Estados, otro elemento de fricción

Mientras Netanyahu insiste en que Israel no dejaría de luchar en Gaza hasta que logre una “victoria total” frente a Hamas, funcionarios estadounidenses creen que ese objetivo es difícil de alcanzar y que la destrucción del grupo no parece que vaya a ocurrir en un futuro inmediato. Además, han advertido que la brutal campaña militar genera más radicalización y nuevos reclutamientos.

Según un reporte de The New York Times, funcionarios de inteligencia estadounidense dijeron en una sesión informativa a puerta cerrada la semana pasada que aunque Israel había degradado las capacidades militares de Hamas, no está cerca de exterminar al grupo.

Más allá de una incursión militar en Rafah, otro elemento que ha sido motivo de desencuentro es el escenario a largo plazo, como qué pasará con Gaza cuando se acabe la guerra y quién la gobernará. Funcionarios estadounidenses y el propio Biden se han mostrado a favor de la llamada 'solución de dos Estados', un escenario en el que puedan coexistir el Estado israelí y un Estado palestino, gobernado tal vez por la Autoridad Palestina que actualmente se encarga de partes de Cisjordania.

Sin embargo, según los funcionarios citados por The Washington Post, Netanyahu está tan centrado en su propia supervivencia política. Durante una conferencia de prensa el mes pasado, Netanyahu criticó a Biden por dar su apoyo a la posible existencia de un Estado palestino y dijo que un primer ministro israelí tiene que ser “capaz de decir no a nuestros amigos”.

