"¡Tengo mucho miedo!": hallan muerta a la niña palestina que suplicó ayuda en desgarradora llamada

Video La llamada de auxilio de una niña atrapada en un auto con 6 cadáveres en medio de un ataque israelí

Hind Rajab es el nombre de la pequeña palestina de seis años cuyo llamado a los socorristas recorrió el mundo. La niña suplicó ser rescatada después de que el auto de su familia fuera atacado en la ciudad de Gaza devastada por la guerra, dejándola sola, asustada y herida, rodeada de los cuerpos de sus familiares muertos.

"¡Tengo mucho miedo!", decía en la desesperada llamada a la Media Luna Roja Palestina (MLRP). "¡Llamen a alguien para que venga a buscarme, por favor!".

PUBLICIDAD

Pero después de más de dos semanas de frenéticos esfuerzos para encontrarla, el cuerpo de la pequeña Hind fue recuperado este sábado, junto con familiares y dos trabajadores de rescate, que habían sido enviados a buscarla.

En redes sociales, la MLRP publicó un video de cómo hallaron el auto en el que estaba la niña y el vehículo de los rescatistas.

Video Así hallaron el auto de la niña palestina que clamó ayuda y la ambulancia que intentó rescatarla



La agencia de ayuda y el Ministerio de Salud de Gaza, a cargo de Hamas, confirmaron el sombrío descubrimiento y señalaron a las fuerzas israelíes.

El grupo militante palestino instó a los grupos de derechos humanos y a la comunidad internacional a documentar lo que llamó un "crimen horrible".

El trágico caso de la niña Hind recorrió el mundo y fue solo una ilustración de la masacre de niños y civiles en general que está ocurriendo en Gaza.

"Estaba aterrorizada"

"Hind y todos los demás en el vehículo están martirizados", declaró el sábado a la agencia AFP el abuelo de la niña, Baha Hamada.

"Hind es mi primera nieta, es un pedazo de mi corazón. Estaba asustada, aterrorizada", dijo sollozando su abuelo, quien añadió que la pequeña fue herida en la espalda, la mano y el pie.



La última vez que se supo de Hind fue cuando quedó atrapada en el vehículo de la familia mientras intentaban huir de un avance israelí.

A principios de esta semana, otros familiares dijeron que los ocupantes del coche habían encontrado un camino para escapar de los tanques israelíes y fueron atacados cuando intentaban huir.

La niña inicialmente sobrevivió al tiroteo y logró hablar con su familia por teléfono y hacer una llamada de emergencia, que la PRCS publicó.

"Ella fue asesinada por las fuerzas de ocupación (israelíes) junto con todos los que estaban con ella en el coche frente a la gasolinera en Tel al-Hawa", dijeron las autoridades de Gaza en un comunicado.

"Durante más de tres horas, Hind suplicó desesperadamente que la rescataran... soportando disparos y el horror de estar sola, atrapada entre los cuerpos de sus familiares atacados por las fuerzas israelíes frente a sus ojos", añadieron.



La MLRP dijo que el Ejército israelí "atacó deliberadamente la ambulancia cuando llegó al lugar" a pesar de que la "coordinación previa" le permitió pasar.

PUBLICIDAD

Luego no se supo nada más hasta este sábado.

El Ejército israelí, por su parte, no hizo ningún comentario hasta el momento.

Los niños están muriendo "a ritmo alarmante"

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego



Las agencias de ayuda humanitaria y organismos internacionales advierten que los niños y los civiles están siendo los más afectados por la guerra que Israel lleva adelante en el territorio palestino, tras el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado, que dejó 1,200 muertos entre civiles y militares, y cerca de 250 secuestrados, muchos de ellos aún permanecen raptados.

Cerca de 28,000 personas han muerto en Gaza desde la entrada de las fuerzas de Israel, la mayoría de ellos mujeres y niños.

Los niños están muriendo "a un ritmo alarmante" en Gaza, dijo la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF. Además de los menores muertos, "se estima que 17,000 niños en la Franja de Gaza están solos o separados", indicó el organismo.

También la guerra tendrá dramáticas consecuencias para los niños en edad escolar porque ya casi no quedan en pie escuelas en la región.

En toda la Franja de Gaza los pequeños en edad escolar "se han visto afectados por el desplazamiento y los ataques a las escuelas, perdiendo el acceso a lugares seguros para aprender. Estos niños se quedarán atrás y crecerán sin las habilidades que necesitan y con mayor riesgo de explotación y abuso.

Incluso antes de esta guerra, se identificó que más de 500,000 niños en Gaza necesitaban asistencia de salud mental y apoyo psicosocial. Hoy en día, todos los niños han estado expuestos a traumas profundamente angustiosos, marcados por destrucción y desplazamientos generalizados. Mientras tanto, los padres y cuidadores se encuentran bajo una intensa tensión mental.

PUBLICIDAD

Miles están en riesgo debido a la falta de alimentos, agua y medicinas, dijo la agencia de la ONU.

Mira también: