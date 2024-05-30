Israel intensifica su polémica ofensiva sobre Rafah y China pide una conferencia de paz

Video Reportan al menos 50 muertos en Rafah tras ataque aéreo israelí en contra de un campo de desplazados

Los residentes de Rafah informaron sobre intensos bombardeos de artillería y disparos este jueves en la ciudad del extremo sur de Gaza después de que Israel dijera que se había apoderado de un corredor estratégico en la frontera del territorio palestino con Egipto.

El ejército israelí lanzó su incursión en Rafah a principios de mayo a pesar de las objeciones internacionales por el alto número de civiles palestinos que se refugian allí.

El ataque del fin de semana que ocasionó un incendio y mató a decenas de personas en un campo de desplazados provocó una nueva ola de condena, incluida una campaña en las redes sociales con el lema 'Todos los ojos en Rafah', con una imagen generada por inteligencia artificial que ha sido compartido por decenas de millones de usuarios.

Israel, que ha prometido en repetidas ocasiones destruir a Hamas después de que el grupo militante palestino atacara el sur del país el 7 de octubre, dijo el miércoles que sus fuerzas habían tomado el corredor de Filadelfia de 8.5 millas en la frontera entre Gaza y Egipto, que sospecha fue utilizado para el contrabando de armas.

El portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, anunció que Israel había tomado el "control operativo" de la estrecha zona fronteriza, donde dijo que las tropas habían "descubierto alrededor de 20 túneles".

Testigos también informaron de combates en el centro y oeste de Rafah y que las fuerzas israelíes habían demolido varios edificios en las zonas orientales de la ciudad, donde comenzó la incursión israelí el 7 de mayo, centrándose inicialmente en el vital cruce fronterizo de Rafah, un punto de entrada clave para la ayuda humanitaria.

Un flujo constante de civiles ha huido de Rafah, transportando sus pertenencias a hombros, en automóviles o en carros tirados por burros. Antes de que comenzara la ofensiva en Rafah, las Naciones Unidas dijeron que hasta 1.4 millones de personas se refugiaban allí. Desde entonces, un millón de personas han huido de la zona, según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.

La Media Luna Roja Palestina informó el miércoles por la noche que dos de sus paramédicos "murieron como resultado del bombardeo directo de la ocupación israelí" a una ambulancia cerca de Rafah.

Otros siete meses de guerra y las "líneas rojas" de la Casa Blanca

El asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, dijo que la guerra podría continuar hasta fin de año. "Es posible que tengamos otros siete meses de lucha para consolidar nuestro éxito y lograr lo que hemos definido como la destrucción del poder y las capacidades militares de Hamas", dijo Hanegbi.

Estados Unidos ha estado entre los países que han instado a Israel a abstenerse de una ofensiva a gran escala en Rafah debido al riesgo para los civiles. Pero la Casa Blanca afirmó el martes que hasta el momento no había visto a Israel cruzar las "líneas rojas" que dijo el presidente Biden.



The New York Times y CNN, citando expertos en armas y análisis de videos de la escena del ataque del fin de semana en Rafah, informaron que la bomba que se cree que inició el incendio fatal era una munición guiada GBU-39 de fabricación estadounidense.

El miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a Israel que diseñe rápidamente una estrategia de posguerra para Gaza, subrayando: "A falta de un plan para el día después, no habrá un día después".

La guerra de Gaza fue provocada por el ataque de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel, que provocó la muerte de cerca de 1,200 personas, en su mayoría civiles, y otras 252 fueron tomadas de rehenes, 121 de las cuales permanecen en Gaza. La respuesta de Israel al ataque ha matado ya a al menos a 36,171 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas.

La posición de Egipto, país fronterizo

Egipto, un mediador de larga data en el conflicto que se ha vuelto cada vez más enérgico en sus críticas a la operación israelí, ha rechazado las acusaciones de túneles de contrabando febajo de la zona desmilitarizada en la frontera.

"Israel está utilizando estas acusaciones para justificar la continuación de la operación en la ciudad palestina de Rafah y la prolongación de la guerra con fines políticos", dijo una fuente egipcia de alto nivel citada por Al-Qahera News, vinculada al estado.

Los funcionarios egipcios han dicho que una posible toma israelí de Filadelfia podría violar el histórico acuerdo de paz entre ambos países de 1979, aunque no ha habido ningún comentario oficial de El Cairo desde el anuncio de los militares israelíes.

En una visita a Pekín, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi pidió una mayor asistencia humanitaria a la sitiada Gaza y reiteró la oposición de larga data de su país a "cualquier intento de obligar a los palestinos a huir por la fuerza de su tierra".

China pide una conferencia de paz

Mientras tanto, el líder chino Xi Jinping pidió este jueves una "conferencia de paz internacional de base amplia, autorizada y eficaz" para abordar la guerra, mientras recibía a líderes árabes, incluido el presidente egipcio.

"Oriente Medio es una tierra dotada de amplias posibilidades de desarrollo, pero la guerra la está arrasando", dijo Xi en este foro. "La guerra no debe continuar indefinidamente. La justicia no tiene que estar ausente para siempre", agregó.

Xi Jinping también declaró que China "respalda la plena integración de Palestina en la ONU" y que "la máxima prioridad ahora es un alto el fuego inmediato, para evitar que se extienda el conflicto e impacte en la paz y la estabilidad regionales, y (...) evitar una crisis humanitaria más grave".



El líder chino se mostró dispuesto a trabajar con Egipto, que ha actuado como mediador por una tregua junto a Catar y Estados Unidos, para seguir ayudando al pueblo de Gaza "y para presionar por una solución de la cuestión palestina rápida, integral, justa y duradera".

Los analistas consideran que Pekín quiere usar la guerra en Gaza para aumentar su influencia en la región y contraponer sus esfuerzos para forjar la paz con la presunta inacción de Estados Unidos.

En su discurso este jueves, Xi declaró un "profundo sentido de afinidad" con el mundo árabe y mostró su intención de "mejorar aun más la cooperación estratégica en petróleo y gas".

Proyecto de resolución de la ONU

El ataque israelí del fin de semana y el posterior incendio que arrasó el campamento de palestinos desplazados en Rafah mataron a 45 personas, según funcionarios de Gaza y dieron lugar a dos días de discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Israel ha dicho que atacó un complejo de Hamas y mató a dos miembros de alto rango.

Tras el ataque, Argelia presentó un proyecto de resolución de la ONU que "exige un alto el fuego inmediato respetado por todas las partes" y la liberación de todos los rehenes, pero no estaba claro cuándo se sometería a votación.

En una llamada telefónica con el presidente palestino Mahmud Abbas el miércoles, el francés Emmanuel Macron dijo que París estaba "decidida a trabajar con Argelia" para garantizar que el consejo "haga una declaración firme sobre Rafah". También pidió a Abbas que "implemente las reformas necesarias", ofreciendo la "perspectiva de reconocimiento del Estado de Palestina".

Las decisiones de España, Noruega e Irlanda de reconocer formalmente el Estado de Palestina esta semana han provocado un debate sobre el tema, y Macron dijo que debería tener lugar en un "momento útil".

