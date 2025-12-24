Gaza En Belén reviven el espíritu navideño tras dos años de guerra en Gaza A pesar del espíritu navideño, el impacto de la guerra Gaza en la Cisjordania ocupada por Israel es agudo, especialmente en Belén, donde alrededor del 80% de los residentes de la ciudad de mayoría musulmana dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

Video Especial El Niño de Belén: geografía de la fe | un recorrido por los lugares donde vivió Jesús

Miles de personas acudieron a la Plaza del Pesebre de Belén en Nochebuena, mientras las familias celebraban un merecido impulso de espíritu navideño. El gigantesco árbol de Navidad, ausente durante la guerra entre Israel y Hamás, regresó el miércoles.

La ciudad donde los cristianos creen que nació Jesús había cancelado las celebraciones navideñas durante los últimos dos años. En su lugar, la Plaza del Pesebre presentó un Belén del Niño Jesús rodeado de escombros y alambre de púas en homenaje a la situación en Gaza.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, máximo líder católico en Tierra Santa, inauguró las celebraciones de este año durante la tradicional procesión de Jerusalén a Belén, pidiendo “una Navidad llena de luz”.

Al llegar a la Plaza del Pesebre, Pizzaballa dijo que traía saludos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza, donde celebró una misa prenavideña el domingo. En la devastación, vio el deseo de reconstruir.

“Nosotros, todos juntos, decidimos ser luz, y la luz de Belén es la luz del mundo”, dijo a miles de personas, cristianas y musulmanas.

A pesar del espíritu navideño, el impacto de la guerra en Cisjordania ocupada por Israel es agudo, especialmente en Belén, donde alrededor del 80% de los residentes de la ciudad de mayoría musulmana dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

La gran mayoría de los que celebraban eran residentes, con un puñado de extranjeros. Sin embargo, algunos residentes dijeron que están empezando a ver señales de cambio a medida que el turismo regresa lentamente.

‘Esperanza en situaciones muy oscuras’

“Hoy es un día de alegría, un día de esperanza, el comienzo de la vuelta a la normalidad aquí”, dijo Georgette Jackaman, guía turística residente de Belén. Ella y su esposo, Michael Jackaman, otro guía, pertenecen a familias cristianas de Belén que se remontan a varias generaciones.

Esta es la primera verdadera celebración navideña para sus dos hijos, de 2 años y medio y 10 meses.

Durante la guerra, los Jackaman se dedicaron a crear un sitio web que vendía artesanía palestina para apoyar a quienes habían perdido sus medios de vida. La tasa de desempleo en la ciudad se disparó del 14% al 65%, según declaró el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, a principios de este mes.

Una visitante de Francia, Mona Riewer, dijo: “Vine porque quería entender mejor lo que está pasando la gente en Palestina, y se puede sentir que la gente ha pasado por un momento muy difícil”.

Sus amigos y familiares le advirtieron que no viniera debido a la situación volátil, pero Riewer dijo que estar en Belén la ayudó a apreciar el significado de la festividad.

“La Navidad es como una esperanza en situaciones muy oscuras, un niño muy vulnerable que experimenta dureza”, dijo.

A pesar del alto el fuego en Gaza que comenzó en octubre, las tensiones siguen siendo altas en gran parte de Cisjordania.

El ejército israelí continúa realizando incursiones en lo que denomina una ofensiva contra militantes. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han alcanzado su nivel más alto desde que la oficina humanitaria de las Naciones Unidas comenzó a recopilar datos en 2006.

Israel se apoderó de Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967. La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tiene una autonomía limitada en algunas partes del territorio, incluida Belén.

Ante el aumento vertiginoso de la pobreza y el desempleo, unas 4,000 personas han abandonado Belén en busca de trabajo, según el alcalde.

Esto forma parte de una preocupante tendencia entre los cristianos, que están abandonando la región en masa. Los cristianos representan menos del 2% de los aproximadamente 3 millones de habitantes de Cisjordania.

El comienzo de un regreso a la vida normal

Fadi Zoughbi, quien anteriormente trabajó supervisando la logística de grupos turísticos, dijo que sus hijos estaban extasiados de ver bandas marchando por las calles de Belén.

Los scouts representan ciudades y pueblos de Cisjordania, con banderas palestinas y cuadros escoceses en sus gaitas. Durante los últimos dos años, los scouts marcharon en silencio como protesta contra la guerra.

Irene Kirmiz, quien creció en Belén y vive en Ramala, dijo que el desfile de scouts es una de sus tradiciones navideñas favoritas. Su hija de 15 años toca el tambor tenor con los scouts de Ramala.

Pero su familia tuvo que levantarse a las 5 de la mañana para llegar al desfile y esperaron más de tres horas en los puestos de control israelíes.

Anteriormente, el trayecto tomaba 40 minutos sin los puestos de control, que han dificultado cada vez más el desplazamiento de los palestinos, explicó.

“Es muy emotivo ver a la gente tratando de recuperarse, tratando de celebrar la paz y el amor”, dijo Kirmiz.

Durante los dos años anteriores, los líderes de las iglesias en Jerusalén instaron a las congregaciones a renunciar a cualquier actividad festiva innecesaria. Animaron a los sacerdotes y fieles a centrarse en el significado espiritual de la Navidad y pidieron oraciones fervientes por una paz justa y duradera para nuestra querida Tierra Santa.

Otros acontecimientos en Oriente Medio marcan la resiliencia de los fieles

Los Papá Noel estaban por todas partes mientras el desfile tradicional regresaba a Nazaret, en el norte de Israel, venerado por los cristianos como el lugar donde el arcángel Gabriel anunció a María que daría a luz a Jesús.

El pueblo en la cima de la colina se llenó de niños. Algunos protagonizaron belenes vivientes, mientras que otros se alinearon a lo largo del camino esperando carrozas y dulces bajo un sol radiante y cálido.

En las afueras de Damasco, Siria, cientos de feligreses planeaban regresar para las misas de Navidad en una iglesia ortodoxa griega donde un atentado suicida mató a 25 personas en junio.

El martes, se reunieron para encender la imagen de neón de un árbol de Navidad en su patio.

