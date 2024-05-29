La Casa Blanca dice que Israel no ha sobrepasado la "línea roja de Biden" con sus ataques en Rafah

Video ¿Qué ha pasado con el muelle que EEUU prometió construir para llevar ayuda humanitaria a Gaza?

El gobierno del presidente Joe Biden ratificó el martes que "no hay cambios" en su apoyo a Israel tras el terrible ataque del fin de semana en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que causó un incendio y dejó 45 muertos en un campo de desplazados.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que no tenía "ningún cambio de política sobre el cual hablar" y alegó que el presidente Biden no hace la vista gorda ante las víctimas en Rafah aunque no tenga planes de cambiar la política tras el mortal ataque israelí ocurrido el fin de semana.

PUBLICIDAD

"No los hemos visto entrar en gran número en algún tipo de maniobra coordinada contra múltiples objetivos en el terreno", dijo Kirby, citado por The New York Times. "Todo lo que podemos ver nos dice que no están realizando una operación terrestre importante en los centros de población de la ciudad de Rafah".

La administración Biden ha insistido en advertir a Israel de los peligros para la ya catastrófica situación humanitaria de los civiles palestinos que tendría una invasión de gran escala en Rafah, agregando que hacerlo implicaría cruzar una línea roja inaceptable para la Casa Blanca.

En una entrevista con CNN el pasado 8 de mayo, el presidente Biden advirtió por primera vez que dejaría de suministrar a Israel cierto armamento ofensivo, que reconoció ha sido utilizado para matar a civiles en Gaza, si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenaba invadir Rafah.

Video Israel rechaza el anuncio de Biden de frenar la entrega de armas tras su avanzada militar en Rafah

Pero Biden no se pronunció sobre el ataque del domingo, que causó una ola de indignación internacional. El martes, después de que se pudieran ver tanques israelíes en el centro de la ciudad, una portavoz del Pentágono dijo que continúa considerando que la operación israelí en la ciudad de Rafah es "limitada".

"Lo que está ocurriendo en Rafah, lo que están haciendo las IDF (fuerzas de defensa de Israel), tiene un alcance limitado", dijo a periodistas la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh.

Consultada por la presencia de tanques israelíes en el centro de Rafah, según testigos, Singh repitió: "Nada ha cambiado de lo que dije antes. Seguimos creyendo que se trata de una operación limitada".

PUBLICIDAD

"He visto estas informaciones" de tanques israelíes en Rafah, añadió. "Estamos viendo movimientos dentro de Rafah, lo que no significa que el alcance y la escala de la operación hayan cambiado".

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza reportó 45 muertos y 249 heridos como saldo del bombardeo israelí el pasado domingo en un campo de desplazados. El balance desde el inicio de la guerra es de unos 36,000 fallecidos en Gaza.

Alrededor de un millón de personas han huido de Rafah en las tres semanas transcurridas desde el inicio de la operación terrestre del ejército israelí, según la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

La vicepresidenta Harris califica lo sucedido de mucho más que "trágico"

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris se refirió el martes a la masacre de Rafah al afirmar que "la palabra trágico ni siquiera empieza a describir" el ataque israelí contra un campo de desplazados en Rafah.

Harris hizo esas declaraciones al ser preguntada por el bombardeo, durante una ceremonia en Washington para la toma de posesión de Courtney O'Donnell como embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco

La vicepresidenta eludió responder a la cuestión de la "línea roja" de Biden respecto al ataque aéreo contra un campamento de desplazados en el que murieron unos 45 palestinos, muchos de ellos niños.

Video La noche de terror que vivieron los desplazados en el campamento bombardeado por Israel en Rafah



Tras conocerse el incidente, Netanyahu afirmó que la muerte de civiles en Rafah era un "trágico percance".

PUBLICIDAD

Los fallecidos se encontraban en una supuesta "zona segura" en el barrio de Tal al Sultan, en el noroeste de Rafah, donde había cientos de personas desplazadas en un campamento improvisado que Israel aún no había ordenado evacuar.

El Ejército israelí informó de que se trató de una "operación precisa basada en inteligencia" dirigida a eliminar a dos altos mandos de Hamas que se encontraban en un edificio en la zona, aunque admitió que luego se generó un incendio que provocó un alto número de víctimas mortales.