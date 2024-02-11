En medio de la sangrienta guerra en Gaza: ¿puede estar más cerca que nunca la creación de un Estado palestino?

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego

A medida que la guerra en Gaza entra en su cuarto mes, podría parecer que las posibilidades de soluciones pacíficas a largo plazo son imposibles. Incluso antes del ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel por parte de las fuerzas lideradas por Hamas, muchos analistas ya estaban declarando muerta la idea de una solución de dos Estados.

Existen barreras reales para la creación de un Estado palestino junto al de Israel. Por ejemplo, el actual gobierno israelí rechaza la creación de un Estado palestino y Hamas se niega a reconocer a Israel. Después del 7 de octubre, algunos analistas creen que las barreras son aún más insuperables.

Como estudioso de la violencia política y los conflictos, creo que la escala sin precedentes de la violencia en Israel y Gaza está creando una urgencia igualmente sin precedentes para encontrar una solución, no solo a la violencia actual, sino al conflicto palestino-israelí.

Pocos conflictos históricos, si es que hay alguno, se comparan claramente con el que enfrenta a israelíes y palestinos. Pero hay similitudes en la caída del apartheiden Sudáfrica a principios de la década de 1990, cuando la creciente presión internacional y una guerra cada vez más intensa centraron la atención en un sistema insostenible y empujaron a la gente a encontrar posibilidades de paz que antes parecían imposibles.

La caída del apartheid sudafricano

En 1948, el Partido Nacional Afrikaner, nacionalista blanco, fue elegido para gobernar Sudáfrica, un país que ya había sido controlado por un gobierno colonial de minoría blanca.

El Partido Nacional formalizó políticas de segregación racial en un sistema conocido como apartheid, una palabra afrikáans que significa “apartamiento” o “separación”.

El apartheid clasificó a las personas por raza, con los blancos en la cima, los asiáticos y las personas de ascendencia mixta en la parte inferior, y los negros en la parte inferior con mayores restricciones y menores derechos, por ejemplo, a vivir o trabajar donde quisieran.

Una pareja sentada en un parque en Johannesburgo, Sudáfrica, en los años 70. Las reglas del apartheid llegaban incluso a escenas como estas: bancos de parques asignados "solo para europeos". Imagen Keystone/Getty Images



El apartheid provocó profunda pobreza e indignidad para las comunidades negras, generando rápidamente movimientos sociales que la policía sudafricana intentó reprimir violentamente.

El colapso de las políticas de apartheid a principios de la década de 1990 se atribuye a menudo a una combinación de la resistencia sudafricana y la presión económica ejercida por los boicots internacionales. Sin embargo, hubo otro factor importante: la “guerra fronteriza” de Sudáfrica en Namibia y Angola.

Desde 1948, Sudáfrica había impuesto sus políticas de apartheid sobre una región vecina que ocupó después de la Segunda Guerra Mundial, entonces llamada África Sudoccidental, que ahora es Namibia.

Al igual que los sudafricanos negros, los habitantes del África sudoccidental resistieron el apartheid. A partir de la década de 1960, el Ejército de Sudáfrica comenzó a emplear milicias locales en el suroeste de África para combatir un movimiento de independencia de Namibia. Poco después, Sudáfrica intentó ampliar su control sobre la vecina Angola, que se encontraba en guerra civil después de independizarse de Portugal.

La guerra en el Sudoeste de África y Angola se convirtió en un indicador de la Guerra Fría en curso y del temor de los países occidentales a la propagación del comunismo. Estados Unidos apoyó al Ejército de Sudáfrica y a las milicias prooccidentales, mientras que la Unión Soviética y Cuba apoyaron a los combatientes independentistas. Cuba eventualmente enviaría 30,000 soldados para luchar en el terreno del lado de Angola.

En la década de 1980, el conflicto se estaba convirtiendo en una guerra más amplia, amenazando con llevar a Estados Unidos y la Unión Soviética a un conflicto directo.

Sudáfrica se vio obligada a movilizar sus tropas de reserva y los sudafricanos blancos comenzaron a protestar. Estaba quedando claro que no solo la guerra, sino el brutal sistema de apartheid del país no eran sostenibles, lo que daba credibilidad a quienes querían una solución democrática.

La guerra mutuamente destructiva no tuvo un final claro ni una solución militar. Sudáfrica y los ejércitos enemigos también se estaban quedando sin dinero para seguir luchando.

Este estancamiento empujó a Cuba, Angola y Sudáfrica a firmar un acuerdo de paz en 1988, y Sudáfrica retiró sus fuerzas. La guerra con Namibia continuó, pero no por mucho tiempo.

El primer ministro sudafricano, P.W. Botha, dimitió en 1989 tras perder el apoyo de su propio partido de extrema derecha por su fracaso en la guerra y su incapacidad para imponer el orden. En 1990, Namibia declaró su independencia.

Ese mismo año, el nuevo gobierno sudafricano comenzó a hacer retroceder las políticas de apartheid, allanando el camino para elecciones históricas en 1994 que fueron ganadas de manera aplastante por el líder antiapartheid Nelson Mandela.

La participación de Sudáfrica en su guerra fronteriza es diferente en muchos aspectos de la campaña militar de Israel en Gaza. Pero también hay similitudes que pueden ofrecer orientación.

¿Un camino hacia dos Estados?

Durante más de medio siglo, Israel ha controlado las fronteras de Cisjordania y Gaza. Hogar de 5 millones de palestinos, estas áreas existen en una especie de inframundo entre ser parte de Israel y ser entidades soberanas separadas. Israel controla su territorio, pero los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza no pueden votar en Israel y no tienen derechos básicos, ni libertad de movimiento.

Un niño de una familia palestina revisa sus pertenencias después de que maquinaria israelí derribara su casa situada en la Cisjordania ocupada por Israel, donde Israel tiene control total sobre la planificación y la construcción, cerca de la aldea de Halhul (Halhoul), al norte de Hebrón, el 17 de junio de 2021. Imagen HAZEM BADER/AFP via Getty Images



Es una situación que muchos analistas han entendido desde hace tiempo que es insostenible, ya que en repetidas ocasiones ha dado paso a combates extremos entre israelíes y palestinos. Sin embargo, con Estados Unidos y otras potencias respaldando firmemente a Israel como aliado estratégico, pocos podían ver posibilidades realistas de cambio.

La impactante escala de la violencia en la guerra está cambiando eso. Alrededor de 1,200 personas murieron y 240 fueron secuestradas en el ataque de Hamas del 7 de octubre. En Gaza, la guerra de Israel ha matado a más de 27,000 personas, en su mayoría civiles.

Creo que esta violencia, junto con la amenaza de que estalle una guerra más amplia, está trastornando la idea alguna vez remota de un cambio significativo en la región.

Casi toda la población de dos millones de personas en Gaza ha sido desplazada de sus hogares y enfrenta terribles emergencias humanitarias debido a la escasez de alimentos, agua y energía, los bloqueos de la ayuda extranjera y la destrucción de los hospitales de Gaza.

Con la entrada de militantes hutíes en Yemen en el conflicto y las amenazas de militantes de Hezbollah en el Líbano, Estados Unidos teme verse arrastrado a otra guerra en el Medio Oriente.

La presión internacional está creciendo para lograr un alto el fuego y una solución de dos Estados.

Estados Unidos, la Unión Europea y China expresan su apoyo a una solución de dos Estados, y Arabia Saudita ha condicionado a ello la posibilidad de un acuerdo histórico con Israel. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que una solución de dos Estados es el “único camino” hacia la paz.

La presión también está aumentando en Israel, mientras la gente continúa protestando para que el gobierno israelí llegue a un acuerdo y lleve con vida a 130 rehenes que aún están cautivos.

Los índices de aprobación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, están cayendo. La economía de Israel se está contrayendo. El gobierno israelí está cada vez más dividido sobre el esfuerzo bélico, y Netanyahu está perdiendo apoyo en su propio partido de extrema derecha.

Siguen existiendo grandes obstáculos para lograr una solución de dos Estados. También existe un creciente consenso internacional de que una solución de dos Estados es el único resultado aceptable de la violencia actual.

En mi opinión, las condiciones que se desarrollan en Israel y Gaza están empezando a llegar a un punto de ruptura, similar a las condiciones en Sudáfrica que se formaron antes de la derrota del apartheid.

Benjamin Case, es investigador postdoctoral en el Centro para el Trabajo y la Democracia, Universidad Estatal de Arizona.