Tanques israelíes llegan al centro de Rafah a pesar de la condena internacional

Video Reportan al menos 50 muertos en Rafah tras ataque aéreo israelí en contra de un campo de desplazados

Los tanques israelíes alcanzaron este martes el centro de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el mismo día en que Irlanda, España y Noruega reconocieron el Estado de Palestina y a pesar de la fuerte condena internacional a los bombardeos contra un campo de desplazados.

Las fuerzas israelíes continuaron este martes con su campaña de bombardeos y disparos de artillería en el centro y en el oeste de Rafah, una ciudad fronteriza con Egipto, en el marco de una operación terrestre emprendida a principios de mayo a pesar de la condena internacional y de que Estados Unidos, su principal aliado, dijo que invadir esa ciudad sería cruzar una línea.

Los ataques de este martes han matado a por lo menos 16 palestinos, informaron los socorristas.

Los tanques israelíes fueron "desplegados en la rotonda de Al Auda, en el centro de la ciudad de Rafah", dijo un testigo a la AFP. Una fuente de seguridad de Rafah también confirmó haber visto tanques israelíes en el centro de la ciudad.

"No hemos dormido en toda la noche porque había bombardeos por todas partes, disparos de artillería y bombardeos aéreos", dijo a AFP Faten Juda, una mujer de 30 años residente en el barrio de Tal Al Sultan, en el noroeste de Rafah, donde se produjo el bombardeo del domingo.

"Fue horrible. Vimos a todo el mundo huyendo de nuevo. Nosotros también vamos a irnos, tememos por nuestra vida", añadió.

Según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), un millón de civiles huyeron de Rafah desde que Israel inició su operación terrestre.

"Esto ocurrió con ningún lugar seguro al que ir y entre bombardeos, escasez de comida y agua", denunció la UNRWA en la red social X, asegurando que prestar ayuda en esa zona es "casi imposible".

Estados Unidos y otros aliados de Israel han advertido contra una ofensiva en toda regla en la ciudad de Rafah. La administración del presidente Biden ha expresado que eso cruzaría una línea y se niega a proporcionar armas para tal objetivo. El viernes, la Corte Internacional de Justicia pidió a Israel que detuviera su ofensiva en Rafah, sin embargo, el tribunal no tiene facultades para hacer cumplir la orden.

Por su parte, Netanyahu ha prometido seguir adelante, diciendo que las fuerzas israelíes deben entrar en Rafah para desmantelar a Hamas y rescatar a los rehenes que se llevaron en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la actual guerra.

Condena internacional al ataque contra un campo de desplazados en Rafah

Este martes, el ejército israelí dijo que la investigación inicial sobre el ataque al campo de desplazados encontró que el incendio posterior fue causado por una explosión secundaria.

El contralmirante Daniel Hagari, principal portavoz militar, dijo que el ejército disparó dos municiones de 37 libras contra dos líderes de Hamas y que estas municiones eran demasiado pequeñas para provocar un incendio por sí solas. Hagari añadió que el ejército está investigando la posibilidad de que se almacenaran armas en la zona.

Al menos 45 personas, casi la mitad mujeres y niños, murieron en este ataque, según funcionarios palestinos. El incendio también podría haber encendido combustible, botes de gas para cocinar u otros materiales en el campamento densamente poblado que alberga a personas desplazadas.

La Casa Blanca se declaró "impactada" por el ataque y pidió a Israel "tomar todas las precauciones para proteger a civiles" y China expresó su "fuerte preocupación" frente a las operaciones israelíes en Rafah.

Naciones Unidas reclamó una investigación "completa y transparente" del bombardeo y su secretario general, António Guterres, lo condenó, afirmando que "mató a numerosos civiles inocentes que solo buscaban refugio de este mortífero conflicto".

La Media Luna Roja palestina afirma que el lugar bombardeado por Israel había sido designado "como una zona humanitaria". En imágenes tomadas por sus miembros se observan escenas caóticas, con ambulancias y socorristas acudiendo en plena noche al recinto en llamas, evacuando a los heridos, entre ellos muchos niños.

Con información de AFP y AP.

