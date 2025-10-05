Preparan negociación entre Israel y Hamas en Egipto, mientras miles marchan en apoyo a los palestinos

Video Trump asegura que Israel aceptó una “línea de retirada” y pide a Hamas “actuar con rapidez”

Israel y Hamas se preparan para negociar de forma indirecta este lunes en Egipto, mientras crece la esperanza de un cese al fuego en la devastada Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que podría ser anunciada pronto la liberación de rehenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó una declaración del grupo militante aceptando ciertos elementos de un plan de paz esbozado por Washington. Israel había dicho ya que respaldaba el nuevo esfuerzo estadounidense.

Bajo el plan, Hamas liberaría a los 48 rehenes israelíes que quedan en Gaza, de los cuales se cree que 20 permanecen con vida, dentro de tres días. También cedería el poder y procedería a un desarme.

Las discusiones del lunes se enfocarán en el intercambio propuesto de rehenes por prisioneros palestinos en manos de Israel, de acuerdo con la Cancillería de Egipto. El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff también participará de la negociación, según una fuente egipcia que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar con la prensa sobre este asunto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la situación actual es "lo más cercano que hemos estado de lograr la liberación de todos los rehenes". Pero advirtió que "hay muchas oportunidades para que quien busque sabotear (el posible trato) lo haga".

En declaraciones al programa This Week de ABC, Rubio describió dos fases del plan después de que Hamas acepte el marco del mismo: la liberación de los rehenes y el retiro de Israel a la "línea amarilla" en la que estaba en agosto. Agregó que los bombardeos deben cesar para que se pueda concretar la liberación de los rehenes.

El plan estadounidense también aborda el futuro de Gaza. En un mensaje de texto intercambiado con Jake Tapper de CNN, Trump dijo que habrá una "devastación completa" si Hamas mantiene el poder allí. También le escribió a Tapper que Netanyahu estaba supuestamente abierto a poner fin a los bombardeos en el enclave.

Miles piden por la paz para los palestinos

Cientos de miles de personas en varias ciudades europeas marcharon el domingo en apoyo a los palestinos y al intento de una flotilla de ayuda de llegar a Gaza.

En Estambul se llevó a cabo la mayor de las múltiples manifestaciones organizadas en Turquía. Multitudes caminaron desde la icónica Hagia Sophia hasta las orillas del Cuerno de Oro, donde fueron recibidos por docenas de barcos adornados con banderas turcas y palestinas. Los manifestantes pidieron solidaridad musulmana con los palestinos tras las oraciones del mediodía frente a la antigua catedral bizantina, ahora convertida en mezquita.

Las protestas fueron parte de otras planeadas el domingo en ciudades europeas para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 a Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Los ataques de Israel han matado a más de 67,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas.

En la capital turca, Ankara, los manifestantes levantaron banderas y pancartas condenando el “genocidio” en Gaza. "Esta opresión, que comenzó en 1948, ha continuado durante dos años, convirtiéndose en genocidio", declaró Recep Karabal, de la Plataforma de Apoyo a Palestina en la ciudad norteña de Kirikkale.

El apoyo a los palestinos es generalizado en Turquía, donde la mayoría de la población es musulmana, y el presidente Recep Tayyip Erdogan es un crítico destacado de las operaciones militares de Israel en Gaza.

“La violencia en Gaza debe cesar”

En Holanda, unas 250,000 personas, la mayoría vestidas de rojo, se reunieron en Ámsterdam para presionar al gobierno a tomar medidas más duras contra Israel.

La protesta y marcha del domingo por la capital holandesa se produce a menos de cuatro semanas de las elecciones nacionales. Después de llenar la Plaza del Museo central, los manifestantes caminaron por el centro de la ciudad portando banderas palestinas y emblemas de paz. Un cartel decía: “Avergonzado del gobierno”.

El gobierno holandés ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de Israel, pero en los últimos meses ha sido más crítico a medida que el apoyo internacional a Israel ha disminuido. El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, David van Weel, declaró que era poco probable que otorgara una licencia de exportación para enviar piezas para aviones de combate F-35 a Israel.

“La violencia debe cesar. Y lamentablemente tenemos que estar aquí porque tenemos un gobierno increíblemente débil que no se atreve a trazar una línea roja. Por eso estamos aquí. Con la esperanza de que ayude”, indicó la manifestante Marieke van Zijl.

Marjon Rozema, portavoz de Amnistía Internacional, uno de los organizadores de la protesta, pidió el uso de “todos los medios económicos y diplomáticos para aumentar la presión sobre Israel”.

