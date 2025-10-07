Guerra entre Israel y Hamas | Cómo ha cambiado la opinión de los estadounidenses sobre Gaza: lo que dicen las encuestas

Video Inician negociaciones entre Israel y Hamas en Egipto sobre plan de paz para Gaza: las noticias del día

Se cumplen dos años de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel y de la posterior invasión de la Franja de Gaza, eventos que han polarizado a los estadounidenses, que se muestran más divididos sobre el conflicto israelí-palestino que antes de la guerra, y crecen las preocupaciones sobre la seguridad de las comunidades judías dentro del país.

Claro que la confrontación partidista en la opinión pública sobre Israel es anterior a la guerra actual con Hamas, pero encuestas recientes sugieren que algunos estadounidenses han perdido simpatía por los israelíes a lo largo del conflicto.

PUBLICIDAD

Incluso ahora cuando Israel y Hamas comienzan conversaciones indirectas sobre un plan de paz propuesto por Estados Unidos, que ha recibido apoyo internacional, estos cambios en la opinión pública podrían perdurar más allá del conflicto actual.

La guerra ha intensificado los debates en EEUU no solo sobre política exterior, sino también sobre la seguridad y visibilidad de las comunidades judías en el país, donde el temor a la discriminación está creciendo junto con las divisiones sobre Israel.

Esto dicen las encuestas tras dos años de conflicto en la Franja de Gaza

Las mismas encuestas muestran que los adultos estadounidenses también están preocupados por el sentimiento antimusulmán, aunque no ha habido un cambio tan dramático.

Las encuestas confiables sobre musulmanes o árabes estadounidenses son poco frecuentes, en parte debido al tamaño reducido de las muestras.

Líderes comunitarios judíos y expertos en seguridad han subrayado la necesidad de extremar las precauciones durante periodos de mayor visibilidad, como las Altas Fiestas, tras múltiples ataques contra judíos en EEUU este año.

Estas preocupaciones se hicieron aún más evidentes el jueves pasado, cuando un hombre embistió con su automóvil a personas frente a una sinagoga en Inglaterra en el día más sagrado del calendario judío, causando dos muertes.

En su encuesta anual más reciente sobre judíos estadounidenses, realizada en octubre y noviembre de 2024, el Comité Judío Estadounidense (AJC, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa no partidista que busca representar ampliamente a los judíos en EEUU y en el extranjero, encontró que aproximadamente 7 de cada 10 encuestados dijeron que creían que los judíos en Estados Unidos estaban menos seguros que un año antes.

PUBLICIDAD

“La razón número uno que dieron para sentirse menos seguros como judíos en Estados Unidos fue la guerra entre Israel y Hamas”, explicó a AP Holly Huffnagle, directora de Política sobre Antisemitismo del AJC.

Una creciente división en la relación Estados Unidos-Israel

Durante las últimas décadas, los estadounidenses de ambos partidos han tendido a ser más comprensivos con los israelíes que con los palestinos. Eso parece haberse alterado desde que comenzó la guerra.

La simpatía estadounidense hacia los israelíes alcanzó su nivel más bajo en 2025, cayendo por debajo del 50% por primera vez en casi 25 años de seguimiento anual de Gallup, impulsada en gran medida por disminuciones entre demócratas e independientes.

La percepción de los palestinos también ha mejorado en las encuestas de Gallup, con alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses diciendo que simpatizan más con los palestinos este año.

En una encuesta reciente, el Pew Research Center encontró que solo el 31 % de los estadounidenses creía que Estados Unidos estaba proporcionando la “cantidad adecuada” o “insuficiente” de asistencia militar a Israel en su conflicto con Hamas, aunque grandes proporciones dijeron que había “demasiado” apoyo o expresaron incertidumbre.

Esto refleja una profunda insatisfacción con la forma en que el gobierno israelí está manejando la guerra.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses dice que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza “ha ido demasiado lejos”, según la encuesta más reciente de AP-NORC.

Hace dos años, poco después de que Hamas lanzara su ataque contra Israel, en el que militantes mataron a unas 1,200 personas y tomaron 251 rehenes, esa cifra era del 40 %.

PUBLICIDAD

En una encuesta del The Washington Post realizada a judíos estadounidenses a principios de septiembre, aproximadamente la mitad también dijo que desaprobaba la acción militar que Israel ha llevado a cabo en Gaza, y una proporción aún mayor, el 61 %, afirmó que cree que Israel ha cometido crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza.

Si bien la afiliación partidista ha sido durante mucho tiempo una línea divisoria en las opiniones sobre Israel, la edad es una brecha cada vez más visible.

El Pew Center encontró que alrededor de 4 de cada 10 adultos menores de 30 años pensaban que Estados Unidos estaba proporcionando “demasiada” ayuda a Israel, en comparación con aproximadamente un tercio de los adultos en general.

Y una encuesta de AP-NORC de marzo reveló que los estadounidenses más jóvenes eran menos propensos a decir que Israel y EEUU eran “aliados cercanos”: alrededor de una cuarta parte de los adultos menores de 30 años lo afirmaron, frente a cerca de la mitad de los mayores de 60.

Crece la preocupación por el trato a los judíos estadounidenses

A medida que cambian las actitudes hacia Israel, surgen nuevas preocupaciones sobre los judíos estadounidenses.

En 2018, 11 judíos estadounidenses fueron asesinados en Pittsburgh en el ataque más mortífero contra una comunidad judía en EEUU, lo que llevó al AJC a relanzar su encuesta sobre antisemitismo para determinar si el tiroteo había sido una “llamada de atención” para los judíos estadounidenses, explicó Huffnagle.

PUBLICIDAD

La proporción de estadounidenses que dice que existe al menos algo de discriminación contra los judíos ha aumentado desde 2021, según Pew.

En encuestas posteriores, los estadounidenses mayores de ambos partidos fueron más propensos que los más jóvenes a decir que hay al menos “algo” de discriminación contra los judíos.

Y en 2024, Pew encontró que la proporción de estadounidenses que dijo que había “mucha” discriminación contra los judíos se había duplicado en comparación con 2021.

Entre 2021 y 2025, la proporción de adultos que dijeron estar “muy” o “algo” satisfechos con el trato a las personas judías cayó de aproximadamente la mitad al 42 %, según Gallup. Esto representó la mayor disminución en la satisfacción total entre los ocho grupos raciales o étnicos sobre los que preguntó Gallup.

También ha surgido un lenguaje antimusulmán en la carrera por la alcaldía de Nueva York, donde Zohran Mamdani podría convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad si es elegido.

La preocupación por la discriminación contra los musulmanes fue aproximadamente tan alta como la preocupación por la discriminación contra los judíos en la encuesta de Pew de 2024. Y proporciones similares de adultos en EEUU dijeron estar “satisfechos” con el trato hacia judíos y árabes, según Gallup.

Judíos estadounidenses expresan nuevas preocupaciones

Estas preocupaciones son particularmente agudas para muchos judíos estadounidenses. El AJC encontró en su encuesta de 2024 que alrededor de 9 de cada 10 judíos dijeron que el antisemitismo en EEUU había aumentado en los últimos cinco años y desde los ataques del 7 de octubre.

PUBLICIDAD

La encuesta también encontró que muchos judíos estadounidenses están modificando su comportamiento. Al preguntarles si habían evitado tres acciones específicas por temor al antisemitismo, incluyendo acciones que los identificaran públicamente como judíos en espacios físicos o en línea, el 56 % de los encuestados dijo que había evitado al menos una. Hace tres años, esa cifra era del 38 %.

También están surgiendo puntos de fractura dentro de las propias comunidades judías.

Las protestas en campus universitarios y relacionadas con Israel han incluido a judíos estadounidenses en ambos lados, y las organizaciones judías han emitido declaraciones tanto a favor como en contra del manejo que EEUU e Israel han hecho de la guerra en Gaza.

En los últimos meses, sin embargo, las organizaciones judías estadounidenses han sido más vocales sobre la crisis humanitaria en Gaza.

Aunque el conflicto está lejos, la guerra ha colocado a algunos judíos estadounidenses con vínculos con Israel en una posición difícil.

Una de ellas es Nathalie Shushan, de 33 años, residente en Manhattan y de ascendencia judía egipcia. Desde que comenzó la guerra, ha sentido miedo de hablar con personas que podrían no estar de acuerdo con ella sobre Israel.

“Quieres poder abrir un diálogo sincero para intentar cerrar esta brecha”, dijo. “A veces se siente realmente desesperanzador y, a veces, da mucho miedo intentar entablar ese tipo de conversación.”

Mira también: