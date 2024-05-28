La polémica entre Israel y los tres países europeos que este martes reconocen al Estado palestino

Video ¿Por qué Israel ordenó la evacuación de cientos de civiles palestinos en Rafah? Te contamos

España, Irlanda y Noruega oficializan este martes su reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión que Israel denunció como una "recompensa" al movimiento islamista Hamas en plena guerra en la Franja de Gaza.

Este reconocimiento es una "necesidad" para "lograr la paz" entre israelíes y palestinos, además de ser "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo palestino, afirmó el martes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

En una breve declaración en español y en inglés, pocas horas antes de que su gobierno hiciera oficial la medida en su reunión del Consejo de Ministros, Sánchez añadió que esta decisión no se adopta "contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo (...) con el que queremos tener la mejor relación posible".

Sánchez agregó que reconocer al Estado palestino refleja el "rechazo frontal, rotundo, a Hamas, que está en contra de la solución de los dos Estados".

Los tres países europeos, si bien Noruega no pertenece a la Unión Europea, quieren que su iniciativa de alto significado simbólico lleve a otros Estados a imitarlos. Noruega y España jugaron un papel en el proceso de paz de los años 1990 en el Medio Oriente. Madrid acogió una conferencia de paz árabe-israelí en 1991 que abrió el camino a los acuerdos de Oslo de 1993.

Israel denuncia el reconocimiento del Estado palestino como una "recompensa" a Hamas

La medida anunciada por los tres países europeos ha generado una crisis diplomática de estos con Israel, y en general, un deterioro de las relaciones entre Tel Aviv y Bruselas.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, acusó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de incitar al genocidio judío" por reconocer al Estado palestino y por no cesar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien dijo que "Palestina será libre desde el río hasta el mar".

En un mensaje en la red social X, tanto en español como en hebreo, Katz acusó a Díaz de buscar la eliminación de Israel y el establecimiento de un "Estado terrorista" palestino y la comparó con el líder supremo iraní, Ali Jameneí, y con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar.

La vicepresidenta Díaz matizó posteriormente sus palabras y dijo que cuando aseguró que "Palestina será libre desde el río hasta el mar" se refería a que los dos Estados, Israel y Palestina, deben "compartir un futuro de paz y prosperidad".

"Presidente @sanchezcastejon —al no despedir a @yolanda_diaz_ y anunciar el reconocimiento del Estado palestino— es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra" escribió el ministro israelí de Exteriores, etiquetando además la cuenta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición.



Katz ya había anunciado el lunes "medidas punitivas" contra el consulado de España en Jerusalén, al que instó a dejar de atender a los palestinos a partir del 1 de junio. "No toleraremos que se atente contra la soberanía y la seguridad de Israel", dijo.

El domingo, Katz publicó en la red social X un controvertido video que combina imágenes del ataque del 7 de octubre con bailarines de flamenco, acompañado de un mensaje que le dice a Pedro Sánchez, que "Hamas agradece [sus] servicios". Un video que ha sido tachado de "escandaloso y execrable" por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Presidente palestino agradece el reconocimiento y lo califica de "valiente"

El presidente palestino, Mahmud Abás, agradeció este martes el reconocimiento oficial de Palestina por parte de tres países europeos, decisión que calificó de "valiente" y que aseguró demuestra un "consenso internacional" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

"La Presidencia palestina da la bienvenida a las valientes y audaces posiciones políticas europeas, especialmente las adoptadas por España, Irlanda y Noruega que reconocieron al Estado de Palestina", dijo Abás este martes en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

En ese mismo texto, Abás aludió también a las declaraciones del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que el domingo dijo desde Bruselas que la solución de los dos Estados "no es una concesión dolorosa" ni una amenaza a la seguridad de Israel, sino "la única garantía a largo plazo" para su seguridad y prosperidad.

"(Eso) es coherente con la posición oficial palestina, que ha subrayado repetidamente que las soluciones militares y de seguridad han fracasado", dijo Abás, quien también agradeció la crítica de Borrell a Israel por no acatar la última orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ordenó "detener inmediatamente" su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza.

¿Por qué es importante la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer el Estado palestino?

Un plan de partición de la ONU en 1947 pedía la creación de un Estado judío junto a un Estado palestino, pero los palestinos y el mundo árabe en general lo rechazaron porque les habría dado menos de la mitad de la tierra, a pesar de que los palestinos constituían dos tercios de la población.

La guerra árabe-israelí del año siguiente dejó a Israel con aún más territorio, a Jordania con el control de Cisjordania y Jerusalén oriental, y a Egipto con el control de Gaza.

En la guerra de 1967, Israel se apoderó de los tres territorios y décadas de conversaciones de paz intermitentes han fracasado.

Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales han respaldado la idea de un Estado palestino independiente junto a Israel como solución al conflicto más intratable de Oriente Medio, pero insisten en que debería ser parte de un acuerdo negociado entre las partes y no ha habido negociaciones sustanciales desde 2009.

Aunque los países de la UE y Noruega no reconocerán un Estado existente y la medida es más bien simbólica, la decisión ayuda a mejorar la posición internacional de los palestinos y ejerce más presión sobre Israel para que abra negociaciones para poner fin a la guerra.

Además, la medida otorga mayor importancia a la cuestión del Medio Oriente antes de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán del 6 al 9 de junio.

Con información de AP, AFP y EFE.

