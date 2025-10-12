Qué se espera en las próximas horas en Gaza: la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda al devastado enclave

Video Expectativa en Jerusalén y Gaza por la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

El gobierno de Israel informó este domingo que espera que todos los rehenes vivos que permanecen en la Franja de Gaza sean liberados el lunes tras el acuerdo de alto al fuego con Hamas.

El anuncio fue difundido mientras los palestinos esperan la liberación de cientos de prisioneros en manos de Israel y un aumento en la entrada de ayuda al territorio devastado y en medio de una hambruna.

“En unas horas estaremos todos reunidos”, dijo el jefe del Estado Mayor militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea partir este domingo a una visita a Israel y Egipto para celebrar el alto al fuego anunciado la semana pasada y que dio esperanzas de que haya un fin a la guerra de dos años.

"Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos a la Cruz Roja y transportados en seis u ocho vehículos", dijo el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señalando que Israel no esperaba que los militantes organizaran los intercambios de la misma manera pública que las rondas anteriores.

Bedrosian dijo que los rehenes serán trasladados a una base militar para reunirse con sus familias o, si es necesario, inmediatamente a un hospital.

Tras la liberación de los rehenes, Israel estaba listo para liberar a unos 2,000 prisioneros palestinos y recibir a los 28 rehenes que se cree murieron en Gaza. El Ejército planeó una ceremonia en su nombre en el enclave, dijo Bedrosian.

Un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para localizar a los rehenes fallecidos que no sean devueltos en 72 horas, según Gal Hirsch, coordinador israelí para rehenes y desaparecidos. Las autoridades han señalado que la búsqueda de los cuerpos de los rehenes, algunos de los cuales podrían estar bajo los escombros, podría llevar tiempo.

No se ha anunciado la fecha de liberación de los prisioneros palestinos en Israel. Entre ellos se encuentran 250 personas que cumplen cadena perpetua, además de las 1,700 capturadas en Gaza durante la guerra y detenidas sin cargos.

El doctor Mounir al-Boursh, jefe del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que esperaba que los cuerpos del personal médico que murió en los centros de detención israelíes estuvieran entre los entregados.

Preparan la ayuda humanitaria para la devastada Gaza

En las fronteras de Gaza eran realizados preparativos para aumentar la ayuda al territorio asolado por la guerra. El organismo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria en Gaza anunció que se esperaba que la cantidad de ayuda crezca el domingo a unos 600 camiones diarios, según lo estipulado en el acuerdo.

"Gran parte de Gaza es un páramo", declaró a The Associated Press el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

Añadió que la ONU tiene un plan para los próximos dos meses para restablecer los servicios médicos básicos y de otro tipo, traer miles de toneladas de alimentos y combustible, y retirar los escombros.

Egipto anunció el envío de 400 camiones de ayuda a Gaza el domingo. Imágenes de AP mostraron decenas de camiones cruzando el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah.

La Media Luna Roja Egipcia indicó que los vehículos transportaban suministros médicos, tiendas de campaña, mantas, alimentos y combustible. Los camiones se dirigirán a la zona de inspección en el cruce de Kerem Shalom para ser revisados por las tropas israelíes.

Naciones Unidas ha declarado tener unas 170,000 toneladas métricas de alimentos, medicamentos y otra ayuda humanitaria listas para entrar una vez que Israel dé luz verde.

Abeer Etifa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, indicó que los trabajadores estaban despejando y reparando las carreteras dentro de Gaza para facilitar el paso a las entregas.

Sigue sin estar claro el destino de la Fundación Humanitaria de Gaza, un contratista respaldado por Israel y Estados Unidos que reemplazó a la operación de ayuda de la ONU en mayo como el principal proveedor de alimentos en Gaza.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que tiene el equivalente a 6,000 camiones de ayuda esperando en Egipto y Jordania, tampoco tenía claro su papel en las labores de socorro. Un portavoz de la agencia, conocida como UNRWA, Jonathan Fowler, afirmó que la organización tiene suficientes alimentos en sus almacenes para toda la población de Gaza durante tres meses.

Preparativos para la visita de Trump

Se esperaba que Trump, quien presionó para cerrar el acuerdo de alto al fuego, llegue el lunes por la mañana a Israel. Se reunirá con las familias de los rehenes y hablará en la Knéset, el Parlamento israelí, según un programa publicado por la Casa Blanca.

Trump continuará su viaje con una visita Egipto, donde la oficina del presidente Abdel-Fattah el-Sissi ha dicho que presidirá una “cumbre de paz” el lunes con líderes regionales e internacionales.

Si bien tanto israelíes como palestinos en Gaza celebraron el cese de los combates y los planes para liberar a los rehenes y prisioneros, el futuro del alto al fuego a largo plazo sigue siendo incierto. Cuestiones clave sobre la gobernanza de Gaza y el futuro de Hamas tras la guerra, incluyendo su propuesta de desarme, aún no se han resuelto.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo en X que había dado instrucciones a los militares para que se preparen para comenzar a destruir la red de túneles construida por Hamas bajo Gaza "a través del mecanismo internacional que se establecerá bajo el liderazgo y la supervisión de Estados Unidos" una vez que los rehenes sean liberados. No quedó claro de inmediato cómo se logrará esto ahora que las fuerzas israelíes se han retirado de Gaza.

