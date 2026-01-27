Medio Oriente Estados Unidos realizará ejercicios militares durante varios días en Medio Oriente para demostrar capacidad de despliegue Estados Unidos anunció un ejercicio de la Fuerza Aérea en Medio Oriente para demostrar su capacidad de despliegue militar, en medio de la tensión con Irán.

Video Evacuación parcial en base de Qatar elevó alerta de EEUU por amenazas en Medio Oriente

Estados Unidos anunció el martes un importante ejercicio de la Fuerza Aérea durante varios días en Medio Oriente, mientras Washington y Teherán se enfrentan por la mortal represión de Irán a manifestantes contra el gobierno.

El anuncio se produjo un día después de que el ejército estadounidense informara de que el grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln había llegado a Medio Oriente, aumentando de forma drástica el poder de fuego estadounidense en la región.

PUBLICIDAD

El ejercicio "demostrará la capacidad de desplegar, dispersar y sostener el poder aéreo de combate" en Medio Oriente, señaló en un comunicado la unidad de la Fuerza Aérea del Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en la zona.

No se dio a conocer la fecha ni el lugar exacto del ejercicio.

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre impulsadas por la difícil situación económica, pero se convirtieron en un movimiento masivo contra la república islámica, con enormes manifestaciones callejeras durante varios días a partir del 8 de enero.

Un grupo de derechos con sede en Estados Unidos dijo el martes que había confirmado la muerte de más de 6 mil personas en las protestas, y añadió que estaba investigando más de 17 mil posibles fallecimientos.

Lanza Donald Trump advertencia a Irán

El presidente Donald Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también alentó a los iraníes a tomar el control de instituciones estatales, al señalar que "la ayuda está en camino".

Pero dio marcha atrás y no ordenó ataques a principios de este mes, tras afirmar que Teherán había detenido más de 800 ejecuciones bajo la presión de Washington.

FTA