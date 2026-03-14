Noticias Buques petroleros de la India logran pasar por el Estrecho de Ormuz La República Islámica ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por el cual pasa el 20 % del petróleo a nivel mundial, y equivale a 20 millones de barriles diarios.

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Este sábado 14 de marzo del 2026, el Ministro de Transporte de la India informó que dos buques que transportan gas licuado de petróleo han cruzado el estrecho de Ormuz y que se dirigen a los puertos del oeste de India.

"Han cruzado el estrecho de Ormuz esta madrugada sin incidentes y se dirigen a India", declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, en rueda de prensa en Nueva Delhi.

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Tras tres semanas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la República Islámica ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por el cual pasa el 20 % del petróleo a nivel mundial, y equivale a 20 millones de barriles diarios.

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