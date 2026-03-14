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EEUU iza su bandera en embajada de Venezuela luego de siete años sin relación diplomática

"Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. "Seguimos con Venezuela", indicó la encargada de negocios Laura Dogu en X.

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Por:N+ Univision
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Este sábado 14 de marzo, la bandera de Estados Unidos fue izada en su embajada en Venezuela después de 7 años y luego de restablecer sus relaciones diplomáticas por la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

"Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. "Seguimos con Venezuela", indicó la encargada de negocios Laura Dogu en X.

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Donald Trump y Venezuela

Cabe mencionar que el mandatario estadounidense y la presidenta interina de Venezuela desde enero han firmado acuerdos energéticos y mineros para poner en marcha la inversión privada y cambiar el modelo de Hugo Chávez.

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Delcy Rodríguez anunció la amnistía a presos políticos y pidió que se acabaran las sanciones de Estados Unidos con el tema del petróleo y otros negocios.

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | martes 10 de marzo de 2026

Corina Machado y Donald Trump

El jueves 12 de marzo, María Corina dijo que el presidente Donald Trump permanece como aliado fundamental para la transición de Venezuela de forma democrática. A pesar de que se le dio el reconocimiento oficial a Delcy Rodríguez como presidenta legítima del país.

El nombramiento de Rodríguez se dio en la cumbre “ Escudo de las Américas” por parte del presidente estadounidense, después de que días antes Estados Unidos y Venezuela hayan restablecido relaciones.

Asimismo, Machado, en la investidura del presidente José Antonio Kast, comentó que confiaba en el plan del presidente Donald Trump, el cual incluye la estabilización, recuperación y transición democrática del país.

“La única nación en el mundo que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos para conseguir la libertad en Venezuela es Estados Unidos”, dijo la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

De igual manera, Corina Machado recalcó que desea regresar a su país, pero que solo se podrá cuando haya estabilidad y que para ello se tiene que asegurar que cada paso que se dé sea firme.


ALM

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