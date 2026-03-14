Guerra Suiza rechaza el sobrevuelo de aviones militares de EEUU vinculados a la guerra contra Irán Suiza invoca su histórica neutralidad y niega a EEUU el sobrevuelo de aviones de reconocimiento ligados a la guerra contra Irán.

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El gobierno suizo anunció el sábado que rechazó dos peticiones de Estados Unidos para sobrevuelo de su territorio por aeronaves ligadas a la guerra en Medio Oriente, por su "derecho a la neutralidad".

Estados Unidos presentó varias peticiones de sobrevuelo para aviones militares, indicó el gobierno suizo en comunicado.

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"En total, dos peticiones relacionadas con la guerra en Irán fueron rechazadas, al tiempo que un vuelo de mantenimiento y dos demandas de sobrevuelo por aviones de transporte fueron aprobadas", precisó.

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Las dos peticiones rechazadas conciernen sobrevuelos para el 15 de marzo de "aviones de reconocimiento".

El gobierno suizo señaló que " Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán", y por lo tanto "se aplica el derecho de neutralidad".

Subrayó que "el derecho a la neutralidad prohíbe sobrevuelos efectuados con fines militares por las partes que participan en un conflictos".

Por el contrario, se autorizan "vuelos para fines humanitarios o médicos, inclusive el transporte de heridos, así como sobrevuelos sin relación con el conflicto".

Desde 1815, Suiza es reconocida oficialmente como un país neutro por la comunidad internacional.