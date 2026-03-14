Noticias ¿Cuánto recibirá Estados Unidos de comisión de TikTok para que se mantenga en el país? Aquí te decimos los detalles Te contamos las razones por las que el año pasado querían quitar la app de videos para millones de americanos.

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El gobierno del presidente Donald Trump recibirá una comisión de los inversores para tomar el control de la plataforma TikTok en Estados Unidos, esto con el fin de que millones de estadounidenses puedan seguir usando la app.

De acuerdo al The Wall Street Journal, este pago es parte de las inversiones para crear una nueva entidad que gestione la aplicación en el territorio americano. A continuación te decimos cuánto recibirán de comisión en EE. UU.

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¿Cuánto recibirán Estados Unidos?

La comisión que recibirá Estados Unidos es de 10.000 millones de dólares; esto ocurre después de que el año pasado la Casa Blanca forzó a la app a vender su filial de Estados Unidos a inversores del mismo país.

Cabe destacar que Estados Unidos ya había amenazado con negar el acceso de la plataforma a la nación, pero la estrategia del mandatario estadounidense ha hecho que TikTok siga operando, pero con inversores locales.

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¿Por qué no quieren a la plataforma en Estados Unidos?

La razón por la que no querían que la plataforma de videos estuviera en Estados Unidos es que pensaban que Pekín, al tener acceso a los datos de millones de americanos, podía usarlos para poder manipularlos y con ello dar a conocer relatos propagandísticos.

Algunos de los inversores que han quedado en la filial de Estados Unidos son Larry Ellison, propietario de Oracle, el cual es amigo del presidente estadounidense y ha donado en sus campañas, y el empresario Michael Dell; los dos tienen relaciones con Trump. Este acuerdo hace que los nuevos propietarios deban compartir las ganancias que se ganen con la plataforma con ByteDance, la cual aún conserva el 20% del capital, pero no es parte de la gestión.

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¿Qué ha dicho Trump?

En septiembre del año pasado, el presidente Donald Trump mencionó que todavía no se negociaba por completo el acuerdo, pero que “conseguirían algo”. Igual, dijo que Estados Unidos recibiría una enorme comisión, más un plus, solo por cerrar el trato y que no quería desaprovechar la oportunidad.