Noticias ¿Qué respondió la selección de soccer de Irán a Trump? Este mensaje enviaron por Mundial 2026 La respuesta del equipo iraní llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Team Melli, como se conoce al equipo nacional, administrada por la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán

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La selección nacional de soccer de Irán respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que el equipo no debería participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por motivos de seguridad.

La respuesta del equipo iraní llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Team Melli, como se conoce al equipo nacional, administrada por la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán.

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Irán responde a Trump sobre Mundial 2026

En su publicación, el equipo defendió su derecho a competir en el torneo y subrayó que la organización del Mundial corresponde exclusivamente a la FIFA.

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es FIFA, no ningún individuo ni país. El equipo nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, fue uno de los primeros equipos en clasificarse para este gran torneo”, afirmó la selección en su mensaje.

También recordó que Irán fue una de las primeras selecciones en clasificar al torneo y sostuvo que ningún país puede excluirlos de la competencia. El mensaje añadió que, si existiera algún riesgo, este recaería en el país anfitrión que no pueda garantizar la seguridad de las delegaciones participantes.

“Ciertamente, nadie puede excluir al equipo nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que simplemente lleva el título de ‘ anfitrión’, pero carece de la capacidad de proporcionar seguridad a los equipos que participan en este evento global”.

Trump sugirió a Irán no participar

Las declaraciones del equipo iraní surgieron después de que Trump publicara un mensaje en su plataforma Truth Social el 12 de marzo, en el que se refirió a la posible participación de Irán en el torneo.

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“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero sinceramente no creo que sea adecuado que participen, por su propio bien y por su seguridad”, escribió el mandatario estadounidense.

¿Qué dice la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, en medio de un contexto de tensiones internacionales tras el inicio de una ofensiva militar contra territorio iraní.

En su publicación, la selección iraní también mencionó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Hasta el momento, el organismo rector del fútbol mundial no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las declaraciones de Trump ni sobre la participación de Irán en el torneo.

La situación ocurre mientras continúa la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero, denominada Operación Furia Épica, cuyo objetivo declarado es debilitar la infraestructura militar y nuclear iraní.

JICM