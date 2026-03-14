Noticias Ataque contra la embajada de EEUU en Bagdad eleva la tensión en Irak La situación mantiene a Irak en un punto crítico, con riesgo de convertirse en un escenario central de la confrontación regional

Video ¿Qué pasó hoy en EEUU y Medio Oriente por la guerra con Irán? Recuento del conflicto este viernes 13 de marzo de 2026

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue blanco de un ataque la madrugada del sábado 14 de marzo de 2026, en medio de una creciente escalada regional vinculada a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán .

El incidente ocurrió pocas horas después de bombardeos dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital iraquí, que dejaron al menos tres muertos, entre ellos una figura relevante de la organización.

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Bombardeos y drones: nueva escalada

Irak se ha visto cada vez más involucrado en el conflicto que comenzó el 28 de febrero. Milicias locales alineadas con Teherán han reivindicado ataques frecuentes con drones contra posiciones militares estadounidenses y contra instalaciones energéticas.

Como respuesta, sus bases y posiciones han sido objeto de bombardeos atribuidos a Estados Unidos o a Israel.

Alertan a estadounidenses en Irak

Un periodista de la agencia Agence France-Presse (AFP) informó haber observado columnas de humo negro elevándose desde la embajada estadounidense, ubicada dentro de la llamada Zona Internacional de Bagdad, un sector fuertemente custodiado donde se con centran misiones diplomáticas, organismos internacionales y dependencias gubernamentales.

Fuentes de seguridad indicaron que el ataque habría involucrado drones y disparos de cohetes. Uno de los proyectiles, según estas versiones, impactó cerca de la pista de aterrizaje del complejo diplomático.

Tras el incidente, la embajada estadounidense emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Irak, en la que recomendó abandonar el país de inmediato y evitar acudir tanto a la sede diplomática en Bagdad como al consulado general en Erbil debido al “riesgo continuo de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí”.

Golpe contra Brigadas de Hezbolá

Horas antes del ataque a la embajada, un misil impactó en una vivienda del barrio Arassat, donde operaban integrantes de las Brigadas de Hezbolá, grupo armado iraquí alineado con Irán. En el ataque murieron tres combatientes, incluido el comandante Abú Ali al-Amiri, según informaron fuentes cercanas a la organización.

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Testigos relataron haber escuchado fuertes explosiones seguidas por sirenas de ambulancias. Más tarde, un nuevo ataque aéreo alcanzó un vehículo en el este de Bagdad y dejó al menos un muerto, presuntamente también vinculado a esa milicia.

La situación mantiene a Irak en un punto crítico, con riesgo de convertirse en un escenario central de la confrontación regional.

JICM