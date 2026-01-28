Donald Trump ¿Trump amenaza a Irán? Pide que se acerquen a negociar, pero asegura que barcos pueden atacar Donald Trump escribió un mensaje en el que asegura que la flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió hoy 28 de enero de 2026 un mensaje dirigido a las autoridades de Irán, en un momento en el que las relaciones se tornan tensas entre ambos países.

Trump informó este miércoles, en lo que podría sonar como amenaza, que una enorme tropa se dirige a Irán y que, al igual que con Venezuela, está dispuesta a cumplir con su misión con rapidez.

A través de su cuenta de Truh Social, el mandatario estadounidense mencionó que espera que Irán se siente pronto en la mesa a negociar. "¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡LLEGUEN A UN TRATO!".

Asimismo, Trump hizo mención que la vez que no hicieron un trato, fue lo que provocó la " Operación Martillo de Medianoche".

"¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder", finalizó el mandatario.

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de ejercer presiones económicas

Masud Pezeshkian acusó a Estados Unidos e Israel de ejercer presiones económicas y apoyar a las protestas que han sacudido el país y que han provocado la muerte de miles de manifestantes.

Asimismo, añadió que estas asunciones se deben a que no conocen la verdad y la grandeza de la nación iraní.

¿Qué es la Operación Martillo de Medianoche?

La llamada Operación Martillo de Medianoche se dio el sábado 21 de junio del 2025, en donde Estados Unidos atacó tres instalaciones en Irán, las cuales eran importantes para el programa nuclear de Teherán.

Este ataque contó con el apoyo de más de 125 aeronaves estadounidenses y fue la primera vez que EEUU utilizó su bomba antibúnkeres.

Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, está dispuesto a la paz

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este martes 27 de enero que está abierto ante cualquier proceso que conduzca a la paz tras tensiones con Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán siempre ha estado y está dispuesta a acoger, dentro del marco de las leyes internacionales, cualquier proceso que conduzca a la paz" (...).

Portaaviones estadounidenses en Irán

La razón por la que el presidente iraní está abierto a la paz se produce tras el despliegue del grupo de portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln.

¿Por qué Trump envió un despliegue de aviones a territorio iraní?

Este despliegue por el mandatario estadounidense se debe a que advirtió a Irán que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país y que han dejado 3,117 muertos.