Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Estados Unidos que sus fuerzas tienen "el dedo en el gatillo"

El general Mohammad Pakpour advirtió tanto a Estados Unidos como a Israel que eviten “cualquier error de cálculo” y afirmó que el país se encuentra listo para ejecutar órdenes ante cualquier escenario

Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

El comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán lanzó una fuerte advertencia a Estados Unidos, asegurando que sus fuerzas están más preparadas que nunca y “con el dedo en el gatillo”, mientras buques de guerra estadounidenses se dirigen hacia Oriente Medio.

Advertencia directa de la Guardia Revolucionaria

Según información de The Associated Press (AP), el general Mohammad Pakpour advirtió tanto a Estados Unidos como a Israel que eviten “cualquier error de cálculo”. Afirmó que la Guardia Revolucionaria Islámica y el país se encuentran listos para ejecutar las órdenes del comandante en jefe ante cualquier escenario.

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue siendo elevada tras la violenta represión de las protestas iniciadas en diciembre de 2025. Las manifestaciones surgieron por el colapso del rial, la moneda iraní, y se extendieron durante aproximadamente dos semanas en todo el país.

Activistas señalan que más de 40,000 personas han sido detenidas, mientras aumenta el temor de que algunos de los arrestados puedan enfrentar la pena de muerte.

Líneas rojas establecidas por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en varias ocasiones a Teherán, fijando dos líneas rojas para el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes pacíficos y la ejecución masiva de detenidos. Trump afirmó que Irán habría detenido la ejecución de 800 personas arrestadas, aunque no ofreció detalles sobre la fuente de dicha información.

El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó rotundamente esas afirmaciones. Paralelamente, un oficial de la Marina estadounidense reveló que el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra se encontraban en el océano Índico.

Trump recordó las conversaciones previas sobre el programa nuclear iraní y amenazó con una acción militar que haría que ataques anteriores parecieran insignificantes. Hasta el momento, no ha respondido públicamente a las amenazas de la Guardia Revolucionaria de Irán.

