Papa Francisco

El papa León XIV se muda al apartamento papal del Palacio Apostólico que Francisco rechazó usar

La mudanza ocurre cuando el pontificado de León XIV se acerca a su primer aniversario y comienza a consolidar su equipo cercano.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video El Papa León XIV acepta la renuncia del obispo Emanuel Shaleta tras cargos por malversación de recursos

El papa León XIV se mudó el sábado al apartamento papal recién renovado en el Palacio Apostólico, instalándose en la vivienda que el papa Francisco no quiso utilizar.

El Vaticano informó que los colaboradores más cercanos de León le acompañarán en el apartamento, el cual está ubicado en el tercer piso del Palacio Apostólico, con vista a la Plaza de San Pedro. La mudanza y la consolidación del equipo del papa dejan entrever que se abre un nuevo capítulo a medida que su pontificado se aproxima a cumplir un año.

PUBLICIDAD

Después de ser elegido en mayo pasado, León siguió viviendo en su pequeño apartamento en el Palazzo del Sant'Uffizio del Vaticano, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe —la oficina de la Santa Sede que resguarda la doctrina—, el cual también cuenta con un puñado de apartamentos privados para funcionarios vaticanos.

Durante los 10 meses siguientes, el Vaticano emprendió amplias renovaciones del apartamento papal en el Palacio Apostólico, que no se usó durante los 12 años del pontificado de Francisco y necesitaba urgentemente una actualización del sistema eléctrico, la plomería y otros servicios para adecuarlos a las normas vigentes.

En los últimos meses, a medida que se acercaba la fecha de la mudanza de León, fue posible ver a una grúa trabajando en el lugar.

Más sobre Papa Francisco

Papa León XIV: por qué los cardenales eligieron al estadounidense Robert Prevost como sucesor de Francisco
5 mins

Papa León XIV: por qué los cardenales eligieron al estadounidense Robert Prevost como sucesor de Francisco

Mundo
Las controversias que marcan la llegada de León XIV, el primer papa estadounidense
4 mins

Las controversias que marcan la llegada de León XIV, el primer papa estadounidense

Mundo
"Me ayudaste a encontrar el amor de Dios": la conmovedora despedida a Francisco en 21 mensajes de su 'pueblo'
24 fotos

"Me ayudaste a encontrar el amor de Dios": la conmovedora despedida a Francisco en 21 mensajes de su 'pueblo'

Mundo
Donald y Melania Trump se despiden del papa Francisco
0:30

Donald y Melania Trump se despiden del papa Francisco

Mundo
Funeral del papa Francisco, últimas noticias en vivo | Un mar de fieles rinde tributo al pontífice en la Basílica de San Pedro
40 Historias
Liveblog

Funeral del papa Francisco, últimas noticias en vivo | Un mar de fieles rinde tributo al pontífice en la Basílica de San Pedro

Mundo
Muerte del papa Francisco, últimas noticias en vivo | "La muerte no es el final de todo": el mensaje que deja en un libro que se publicará el jueves
44 Historias
Liveblog

Muerte del papa Francisco, últimas noticias en vivo | "La muerte no es el final de todo": el mensaje que deja en un libro que se publicará el jueves

Mundo
Mira los momentos más insólitos que deja el papado de Francisco
1:29

Mira los momentos más insólitos que deja el papado de Francisco

Mundo
Muere el papa Francisco, última hora y reacciones en vivo | El Vaticano revela el último deseo del papa Francisco
82 Historias
Liveblog

Muere el papa Francisco, última hora y reacciones en vivo | El Vaticano revela el último deseo del papa Francisco

Mundo
"Tuvimos que elegir entre dejarlo morir o continuar": médico del Papa consideró poner fin al tratamiento
3 mins

"Tuvimos que elegir entre dejarlo morir o continuar": médico del Papa consideró poner fin al tratamiento

Mundo
El papa Francisco hace su primera aparición pública desde su hospitalización y exige el fin "inmediato" de los ataques israelíes en Gaza
3 mins

El papa Francisco hace su primera aparición pública desde su hospitalización y exige el fin "inmediato" de los ataques israelíes en Gaza

Mundo

Francisco optó por no vivir en el apartamento porque, según explicó, quería estar rodeado de otras personas. En su lugar, vivió en la residencia de Santa Marta, el hotel de estilo institucional en el Vaticano donde se alojan los sacerdotes visitantes y en el que los cardenales permanecen recluidos durante los cónclaves.

La selección de Francisco fue coherente con su gusto sencillo y su desdén por la pompa del papado. Sin embargo, en la práctica, ello significó que todo el segundo piso del hotel estaba destinado al papá, lo que redujo su capacidad para recibir huéspedes que pagan.

Video ¿Qué dice el papa León XIV sobre el conflicto armado en Irán? Pontífice hace este llamado a naciones involucradas


León, de la orden agustina y el primer papa estadounidense de la historia, ha dejado claro que se siente más cómodo usando la vestimenta tradicional y los accesorios del papado. Su decisión de mudarse al Palacio Apostólico ha sido elogiada en particular por comentaristas conservadores, que la consideran una señal de respeto al papado.

PUBLICIDAD

En realidad, León tomó posesión formal de la residencia en los días posteriores a ser elegido, al recorrer las salas de recepción y la pequeña capilla reservada para su uso personal. El apartamento había quedado sellado, según exige el protocolo papal, con una cinta roja y cera, después de que Francisco muriera el 21 de abril, aunque falleció en su habitación del hotel.

Un nuevo capítulo a medida que se acerca el aniversario

La mudanza de León deja entrever una especie de nuevo capítulo en un pontificado que parece estar cobrando impulso tras un inicio lento y deliberado.

Esta semana, León realizó su segundo gran nombramiento en la burocracia vaticana, donde varios prefectos están en edad de jubilación o ya la han superado. Designó a un sacerdote agustino, el arzobispo español Luis Marín de San Martín, como nuevo jefe de la oficina de caridad del Vaticano.

Aunque la Santa Sede no indicó quiénes se mudarían al apartamento con León, él ha conformado un equipo de cuatro colaboradores cercanos.

Entre ellos están los dos hombres que con más frecuencia lo flanquean en público, y son quienes principalmente regulan el acceso de otras personas al pontífice: su secretario, monseñor Edgard Iván Rimaycuna Inga, de Perú, y el vicerregente de la casa pontificia, el padre Edward Daniang Daleng, sacerdote de Nigeria y colega de la orden agustina.

Además, León nombró a un exteniente de la Guardia Suiza, Anton Kappler, para que sea su segundo asistente administrativo en su oficina, junto al exgendarme Piergiorgio Zanetti.

Video El Papa León XIV lamenta las muertes en Irán y pide el fin del conflicto en Medio Oriente
Relacionados:
Papa FranciscoPapa León XIVNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX