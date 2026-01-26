Noticias USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente Conoce cómo es el USS Abraham Lincoln, el coloso de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó este lunes en Medio Oriente, una pieza clave de su estrategia militar.

Video EEUU enviará un portaaviones a Latinoamérica para combatir al narcotráfico, anuncia el Pentágono

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra que lo acompañan llegaron a Medio Oriente, lo que aumenta el potencial de que el presidente Donald Trump ordene ataques aéreos contra Irán debido a su represión de manifestantes.

El portaaviones, junto con tres destructores, "está actualmente desplegado en el Oriente Medio para promover la seguridad y estabilidad regional", afirmó el Comando Central de Estados Unidos este lunes en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El grupo de ataque se encontraba en el océano Índico, según el Comando Central, y no en el mar Arábigo, que limita con Irán.

Trump dijo a los periodistas la semana pasada que los barcos fueron enviados a la región "por si acaso".

"Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla", expresó.

¿Cómo es el USS Abraham Lincoln?

El portaaviones alberga múltiples escuadrones de aviones, incluidos cazas F-35 Lightning II y F/A-18 Super Hornet.

Los destructores traen además cientos de misiles, que podrían incluir docenas de misiles de crucero Tomahawk.

Además del portaaviones y su equipo, el ejército de Estados Unidos informó que el caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea ahora tiene presencia en la región.

El capitán Daniel J. Keeler es el comandante del portaaviones, mientras que el capitán Kerry P. Hicks es el oficial ejecutivo y el maestro jefe de comando es Ryan Resurrección.

Se trata del quinto portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, los buques de guerra más grandes del mundo que apoyan y operan aeronaves que atacan objetivos aéreos, a flote y en tierra. Fue puesto en servicio el 11 de noviembre de 1989, construido por Northrop Grumman Shipbuilding.

"El portaaviones y su grupo de ataque también participan en operaciones de seguridad marítima para interceptar amenazas a la marina mercante y prevenir el uso del mar con fines terroristas y de piratería", señala un sitio de la Marina de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Tiene una eslora de 332.8 metros, equivalentes a más de tres campos de fútbol americano, su área de la cubierta de vuelo es 18,200 metros cuadrados y su desplazamiento es de aproximadamente 88,500 toneladas métricas. Cuenta con cuatro hélices de cinco palas, de 6.4 metros de altura y con un peso aproximado de 10 toneladas métricas cada una. Posee dos timones de 8.8 por 6.7 metros, con un peso aproximado de 41.3 toneladas métricas cada uno y dos anclas con un peso aproximado de 27.2 toneladas métricas cada una.

A diario, la operación del buque implica una logística de gran escala: se preparan más de 20 mil comidas, se hornean entre 600 y 800 piezas de pan y se consumen alrededor de 13 mil refrescos, además de 2 mil 270 litros de leche. La dieta cotidiana incluye 281 kilogramos de hamburguesas, 2 mil 160 huevos, 363 kilogramos de verduras y 408 kilogramos de fruta. En paralelo, se lavan aproximadamente 2 mil 517 kilogramos de ropa cada día.

Es capaz de lanzar hasta cuatro aeronaves por minuto, pues alberga siete tipos distintos de aeronaves. Las potentes catapultas de vapor (conocidas afectuosamente como “Fat Cats”) pueden acelerar un avión de 37 toneladas de cero a 290 kilómetros por hora en menos de tres segundos, a lo largo de una distancia cercana a la de un campo de fútbol, según un informe del Senado.

Tiene capacidad para 90 helicópteros a escala. Está equipado con un radar de búsqueda aérea AN/SPS-48E 3-D y AN/SPS-49(V)5 2-D, un radar de adquisición de objetivos AN/SPQ-9B, radares de control de tráfico aéreo AN/SPN-46 y AN/SPN-43C, un radar de ayuda al aterrizaje AN/SPN-41, cuatro sistemas de guía NSSM Mk 91 y cuatro radares Mk 95.

PUBLICIDAD

Lleva nueve escuadrones, compuestos por dos cazabombarderos Super Hornet , dos cazabombarderos Hornet, un ala fija de alerta temprana E-2 Hawkeye , un EA-6B Prowlers, un avión de apoyo logístico Greyhound y dos helicópteros de ataque SH-60 Seahawk.

Sus armas incluyen dos l anzadores de misiles tierra-aire Mk 57 Mod3 Sea Sparrow, dos lanzadores de misiles tierra-aire de corto alcance RIM-116 Rolling Airframe Missile y tres sistemas de armas de corto alcance Phalanx (CIWS).

Su tripulación es de alrededor de 5 mil 500 mujeres y hombres, incluido el personal de ala aérea. Cuenta con oficina postal, con su propio código postal, estaciones de televisión y radio, periódico, cuerpo de bomberos, biblioteca, hospital, tienda general y barberías.