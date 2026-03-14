Chile Una frontera cerrada, drones y máxima seguridad: la nueva política migratoria de Kast en Chile Durante su campaña, hizo la promesa de que se encargaría de la migración irregular, con expulsiones masivas, construcción de centros de detención y convertir la inmigración clandestina en un delito.



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El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó seis decretos en los que se inaugura el “gobierno de emergencia”, en los cuales se destacan las medidas del control fronterizo.

Durante su campaña, hizo la promesa de que se encargaría de la migración irregular, con expulsiones masivas, construcción de centros de detención y convertir la inmigración clandestina en un delito.

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¿En qué consiste el plan de Kast?

Kast ganó con un 58,18% de los votos tras haber perdido hace 4 años contra Gabriel Boric. El mandatario ganó la simpatía de los votantes en su segunda ronda por sus propuestas de cero tolerancia contra la migración ilegal y la delincuencia.

En uno de sus decretos trata de declarar zona militar el sector “más vulnerable” de la frontera con Bolivia y le quiere dar mayor poder a la Fuerza Armada y de seguridad de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Aparte de que nombró al almirante Alberto Soto como comisionado de presidencia, el cual será encargado del control migratorio en diferentes instituciones.

El mandatario propone convertir la migración irregular en un delito, llevar a cabo expulsiones masivas y reforzar las fronteras con la construcción de vallas, muros y zanjas.

El presidente de Chile ha mostrado admiración por Nayib Bukele, con el cual ha invocado su modelo de mano dura. Cabe destacar que el mandatario llegó a visitarlo, a pesar de que tiene denuncias de violaciones de derechos humanos.

Un dato a resaltar es que, de acuerdo con datos oficiales, actualmente Chile tiene más de 300,000 extranjeros que viven sin documentación requerida.

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Asimismo, con su plan ha desplegado a 3000 efectivos para los pasos fronterizos en la Macrozona Norte.

Además, firmó un decreto titulado “Política Nacional de Cierre Fronterizo”, el cual consiste en incrementar los medios militares en la frontera norte, mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos.

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En el caso de la inmigración irregular, lo que se tiene pensado es que haya un periodo de 63 a 111 días para que inmigrantes abandonen el país voluntariamente. También la creación de nuevos centros de reclusión.

Algunas de las sanciones económicas por parte de la estrategia de Kast son; el bloqueo de remesas para aquellos que no acrediten su estancia legal y que habrá castigos para aquellas personas que faciliten la estadía o el traslado de los inmigrantes, y se busca restringir el acceso a beneficios sociales.