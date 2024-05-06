Esa multitud no protesta en Israel por la guerra en Gaza: la imagen fue tomada antes del inicio del conflicto

La foto es de una protesta previa a la guerra entre Israel y Hamas. <b> </b>

Circula viralmente en X (antes Twitter) y Facebook la afirmación de que una fotografía en la que se ven miles de personas en la encrucijada de dos grandes vías, y una pancarta amarilla y otra azul en hebreo, corresponde a protestas contra la guerra entre Israel y Hamas , pero no es así. La imagen no es actual y en realidad muestra una manifestación en Israel contra una propuesta de reforma del poder judicial.

Lo comprobamos mediante una búsqueda inversa de imágenes en TinEye y Google Lens, así como con informaciones de medios israelíes que publicaron en 2023 la naturaleza de la protesta.

“Los Judios [sic] protestando en Israel por el genocidio y limpieza étnica liderada por Netanyahu”, se lee en publicaciones de redes sociales, acompañadas de una imagen. Además, agregan que hay personas “llorando porque se rompieron relaciones”. Los posts comenzaron a circular el mismo día en que el gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, rompió relaciones con Israel por considerar que está cometiendo “genocidio”.

Con una búsqueda inversa de imágenes en TinEye hallamos la misma imagen en un artículo de Times of Israel (medio digital con sede en Jerusalén) del 10 de julio de 2023, que habla sobre la propuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de reformar el sistema judicial en su país. En la leyenda que acompaña la fotografía se lee: “Israelíes protestan contra los planes del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de reformar el sistema judicial, en Tel Aviv, el 8 de julio de 2023. (Cortesía de Gilad Furst)”.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a otras publicaciones que muestran la misma imagen que estamos verificando. Así, por ejemplo, un artículo en Tehran Times (medio iraní en inglés) la difundió en una nota del 10 de julio de 2023 en la que afirma que medios israelíes informaron que fue una de las mayores protestas contra la propuesta de Netanyahu de reformar el poder judicial. “Los organizadores dijeron que hasta 180,000 personas acudieron a manifestarse en Tel Aviv para mantener la presión sobre los líderes del régimen”, se lee.

Conclusión

Es falso que la fotografía donde se ven miles de personas protestando en la encrucijada de dos grandes vías, con dos pancartas en hebreo, una azul y otra amarilla, sea de “judíos protestando en Israel por el genocidio y limpieza étnica liderada por Netanyahu”, como afirman en redes. Esta foto está fuera de contexto porque corresponde a una protesta en 2023 por la reforma al poder judicial propuesta por el primer ministro israelí, y no guarda relación con la actual guerra en Gaza. Lo verificamos mediante una búsqueda inversa de imágenes en TinEye y Google Lens, así como con la información publicada en medios de Israel e Irán sobre la protesta original. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

